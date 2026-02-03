Скандал у футболі дійшов до Путіна та Зеленського
-
-
У ФІФА, видно, готують ґрунт до повернення Росії у міжнародний футбол
В Офісі президента України та в Кремлі відреагували на слова президента Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно. Глава ФІФА хоче повернути РФ у світовий футбол.
Що потрібно знати
- Інфантіно хоче зняти санкції з російського футболу
- У Кремлі задоволені, на Банковій критикують голову ФІФА
- Російський футбол перебуває під санкціями після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну
Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця у соцмережі Х розкритикував Інфантіно. Сергій вважає, що у Джанні не має моральних принципів.
У той час як інфантилізм зазвичай означає дитячу поведінку або збереження дитячих характеристик у дорослому житті, Інфантіно, очевидно, демонструє відсутність моральних принципів у поведінці дорослої людини.
Водночас у Росії слова Інфантіно викликали захоплення. Наприклад, Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ Володимира Путіна, підтримав ініціативу глави ФІФА.
Те, що принаймні вже з’явилися міркування щодо цього – це, звичайно, добре. Так, ми бачили ці заяви, ми вітаємо їх. Справді, про це давно настав час подумати.
Ніколи не потрібно було політизувати ні спорт, ні ідеї олімпізму, ні футбол тим більше. Звичайно ж, настав час подумати.
2 лютого Інфантіно раптово зголосився повернути Росію у світовий футбол.
Безумовно, ми маємо.
Тому що ця заборона нічого не дала. Вона лише створила більше розчарування та ненависті.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У своїй останній товариській грі команда РФ поступилася найгіршій збірній Південної Америки.