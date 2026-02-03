Мудрик влаштував міжнародний скандал (відео)

Український футболіст отримав бан не лише у футболі

Лівий вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик вляпався у неприємну історію. Відсторонений від футболу Михайло опинився в епіцентрі скандалу в комп’ютерній онлайн-грі Counter-Strike 2 (CS2).

Що потрібно знати

Мудрик отримав бан, граючи у CS2

Михайло влаштував суперечку у грі з поляками

Футболіст нагадав полякам про "Волинську трагедію"

Мудрик влаштував суперечку з польськими геймерами, нагадавши тим про "Волинь" та поділ Польщі у 1939 році. Все це вилилося в бан для українця на майданчику Face It, який займається підбором гравців для гри в CS 2 5х5, повідомляє sport.ua.

Один із поляків вів стрим, через що відео та скриншоти опинилися в мережі. Сам футболіст поки що не відреагував на ситуацію.

Мудрика забанили на Face It на 28 днів

Довідка:

У вересні 1939 року нацистська Німеччина та СРСР вторглися та окупували Польщу, розв’язавши Другу світову війну.

Волинська трагедія (Волинська різанина у польській історіографії) сталася за часів Другої світової війни, коли Українська повстанська армія та польська Армія Крайова за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів, українського та польського цивільного населення влаштували взаємні етнічні чистки. Тоді загинули десятки тисяч людей.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.