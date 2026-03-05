Чи дійсно через "Київстар" та Vodafone росіяни можуть корегувати "Шахеди": компанії пояснили

Резонансну заяву співвласника Fire Point прокоментували експерти та пресслужби операторів зв'язку

Провідні мобільні оператори України спростували заяву співвласника Fire Point Дениса Штілермана про наявність у мережах російського шпигунського програмного забезпечення "СОРМ". Публікацію також прокоментували радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" та експерт із питань кібербезпеки Віталій Якушев.

Штілерман, який також є головним конструктором Fire Point, опублікував резонансну заяву в соцмережі Х. За його словами, для керування дронами в Україні росіянам не потрібен Starlink, бо в мережі Київстар або Vodafone вже давно встановлено шпигунське ПЗ.

У Fire Point стверджують, що в мережах Київстар та Vodafone є шпигунське ПЗ

"З 2014 року всередині мереж Київстар, які частково належали "Вимпелкому", та Vodafone, які належали МТС, у ядро була вшита система оперативно-розшукових заходів ФСБ РФ — "СОРМ". Щоб зрозуміти, що це не конспірологія, достатньо знати: з 1 липня 2014 року набули чинності вимоги Мінкомзв'язку РФ, які зобов'язують усіх операторів зв'язку встановлювати обладнання СОРМ для передачі даних про трафік ФСБ. Це пряма вимога так званого "закону Ярової"", – йдеться у дописі.

Співвласник miltech компанії додав, що польоти в режимі FPV над містами України частіше за все здійснюються саме завдяки Київстар та Vodafone, які не бачать, як до їхньої мережі підключається "Шахед". Якщо поблизу є вежа мобільного зв'язку оператора, ворожий дрон бере весь необхідний для FPV-польоту інтернет-сигнал з неї, стверджує він.

"Потрібно почергово вимкнути обох операторів на кілька днів, замінити залізо та на нове обладнання заново накатити ядро", – пише Штілерман.

Що кажуть провідні мобільні оператори

У відповідь на запит "Телеграфа" у Київстар заявили, що інформація, поширена у дописі, не відповідає дійсності. Інфраструктура компанії функціонує відповідно до законодавства України та вимог міжнародних стандартів кібербезпеки.

"У мережі оператора використовуються виключно технічні рішення, передбачені законодавством України та контрольовані уповноваженими державними органами. Інфраструктура компанії регулярно проходить необхідні перевірки та сертифікацію", – йдеться у відповіді.

У пресслужбі Vodafone назвали інформацію Штілермана недостовірною та такою, що вводить в оману. Робота телекомунікаційного обладнання та сервісів Vodafone Україна повністю відповідає чинному законодавству, а також суворим внутрішнім політикам безпеки глобального Vodafone, що діють у всіх країнах присутності компанії.

"Архітектура мережі базується виключно на сертифікованих технічних рішеннях, які проходять багатоступеневий контроль як з боку внутрішніх експертів з кібербезпеки, так і з боку уповноважених державних інституцій України", – йдеться у відповіді.

Також у Vodafone наголосили, що як частина міжнародного бренду, впроваджують в Україні ідентичні стандарти захисту даних та інфраструктури, що й у країнах ЄС.

"Мережа Vodafone регулярно проходить незалежні аудити та технічні перевірки на відповідність міжнародним галузевим стандартам, що гарантує надійність і цілісність усіх систем зв'язку", – пояснили в компанії.

Що вважають експерти

"Телеграф" також отримав коментар експерта із питань кібербезпеки Віталія Якушева, який працював у Київстар 15 років тому. За його словами, російським там був лише білінг, який вже поміняли.

Якушев додав, що спеціалізований софт під назвою LIMS — Lawful Interception Management System не мав повного доступу до обладнання, а тільки на читання смс та прослуховування/запис голосових викликів.

"Те що цей експерт написав, мені вважається трохи притягнутим за вуха. Але однозначно на це можуть відповісти ті, хто має доступ до цього обладнання та ПЗ", – підсумував він.

Незалежно від програмного забезпечення операторів радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" відкинув тезис щодо керування російських дронів за його допомогою. Він зауважив, що зараз у "Шахедів" немає фізичної можливості керування через мережі мобільного зв'язку.

"Все, що є, це трекер, який має два модеми і управління модемами через одноплатний комп'ютер Raspberry Pi. Два модеми мають 4 зовнішні антени. Трекер має функціонал передачі місцеперебування "Шахеда" і параметрів роботи двигуна", – пояснив фахівець у галузі військових радіотехнологій. Він додав, що робота трекерів блокується після перетину дронами кордонів.

Трекер "Шахеда"

Трекер "Шахеда"

Начиння "Шахеда"

Антена "Шахеда"

Нагадаємо, Росія намагається отримати доступ до терміналів Starlink через українських громадян. Однак такі пристрої блокуватимуться, а причетним особам загрожує кримінальна відповідальність.