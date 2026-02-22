Церемонія закриття Олімпіади-2026: пряма трансляція (відео)

В Італії відбудеться урочиста церемонія закриття Олімпіади-2026

У неділю, 22 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться урочиста церемонія закриття Ігор. Захід відбудеться не у Мілані.

Що потрібно знати

22 лютого Зимові Олімпійські ігри офіційно завершаться

Церемонія закриття Олімпіади відбудеться у Вероні

Збірна України візьме участь у параді націй

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція церемонії закриття Олімпійських ігор в Італії від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок заходу о 21:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція церемонії закриття Олімпійських ігор-2026 в Італії

Олімпіада завершиться не в Мілані, де проходила основна частина церемонії відкриття Ігор, а на історичній Арені ді Верона. Вибір місця для церемонії закриття не випадковий. Цей амфітеатр показує багату культурну спадщину Італії, надаючи унікальний майданчик для завершення події світового значення. Тут зустрічаються славне минуле цього місця та майбутнє спорту.

Нагадаємо, збірна України була представлено на Олімпіаді-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважав, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту, проте Синьо-жовті залишились без нагород.