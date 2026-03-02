У нардепів зникло бажання працювати? Як відставка Єрмака підкосила Раду

Опозиція помітила зміни в роботі монобільшості

Після відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Верховній Раді почалась своєрідна криза. Адже фактично зникла керованість монобільшістю.

Про це джерело розповіло "Телеграфу" у матеріалі "Українські депутати скаржаться на вигоряння та важке життя. Що відбувається в Раді".

Як зазначив нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв, більшість депутатів "Слуги народу" втомилися. Вони нібито не відчувають відповідальності за те, який зараз час. Чимало "слуг" демотивовані.

Водночас й сама монобільшість не заперечує цього. За словами співрозмовника, Раду накрило вигорання та невизначеність.

"Вигорання, застарілий політичний цикл, невизначеність. Немає у колег світла в кінці тунелю. У декого були ілюзії щодо переговорів та виборів, але…" — каже виданню співрозмовник у депутатському корпусі.

Так, на думку ще одного депутата, "слуги" наразі не розуміють, у якій парадигмі вони взагалі живуть. Адже незрозумілий порядок денний, незрозуміло, яким шляхом йдемо і які рішення маємо приймати.

"Незрозуміло, в якій команді люди взагалі перебувають і що буде далі. Тому багато хто демотивований і приймає для себе рішення: мовляв, нащо мені кудись влізати, проявляти якусь активність, я краще тихо посиджу. Нічого не зроблю, але й помилок не буде", — підсумовує співрозмовник.

За словами джерела, після відставки з посади голови ОП Андрія Єрмака багато "слуг" відчули полегшення, та разом із Єрмаком була втрачена і керованість монокоаліцією.

— Коли знімали Єрмака, тоді у деяких депутатів був емоційний підйом, що от зараз ми будемо голосувати [як хочемо]. Та я був упевнений, що цей підйом триватиме пару тижнів, а далі станеться повний розвал. Тому що ніхто зараз не показує здатність працювати з депутатами. Так і сталося: немає людини, яка б цю історію об'єднала, — підкреслює джерело.

