Жінкам одна ціна, чоловікам - інша. Як у Дніпрі дурять клієнтів у квітковому магазині

Ця історія завірусилась в Threads

Досить часто бувають випадки, коли покупців в магазинах та на ринках, так би мовити, дурять. Хтось обважує, а хтось — називає різну ціну.

Схожа ситуація сталась й з кореспондентом "Телеграфу". Журналістка розповіла про свій досвіт у Threads та отримала чимало коментарів про аналогічні ситуації.

Кореспондентка вирішила придбати букет з тюльпанів. Зайшла у Дніпрі в найближчий квітковий та уточнила ціну. Продавець сказала, що усі тюльпани по 70 грн. Жінка придбала 5 штук на 350 грн. І вже, коли розраховувалась, до крамниці зайшов молодий чоловік. Він запитав у продавчині, скільки коштують тюльпани, відповіла: "Усі по 100 грн".

"Рожевий податок для чоловіків в дії", — зазначила авторка допису.

Чому саме продавець назвала іншу суму точно не відомо, однак ймовірніше гендер зіграв свою роль. Втім в коментарях користувачі не тільки жартували, а й ділились схожими ситуаціями. Люди писали:

Потрібно було продати йому свої по 80 грн.

Теж була подібна ситуація в бабулі на вулиці. Я підходила спитала: "Скільки букетик?" Був по 70, підійшов чоловік, то йому за 100.

У нас в сім'ї, коли йдемо в гості, то букет купує дружина. А коли їдемо на шиномонтаж, то я. Так виходить дешевше. Довго ще нашому суспільству жити в цих стереотипах.

Так, через те й не люблю ринки, де ціна формується в залежності від того, як одягнений покупець

Для довідки

Рожевий податок — це неофіційна маркетингова націнка, при якій товари або послуги орієнтовані на жінок коштують дорожче за аналогічні чоловічі. До прикладу, станки для гоління тощо.

