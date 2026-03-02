Рус

Не лише квіти чи цукерки: ідеї подарунків до 8 березня до 500 гривень

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Подарунки на 8 березня
Подарунки на 8 березня. Фото Колаж "Телеграфу"

Практично і гарно

Свято 8 березня вже близько, і багато українців замислюються, як порадувати своїх коханих, мам чи колег. Квіти — це традиційно, але що ще можна подарувати, щоб сюрприз був одночасно красивим, корисним і не розорив бюджет.

"Телеграф" підготував добірку ідей до 500 гривень, серед яких є як практичні, так і приємні дрібниці.

Що можна подарувати до 500 грн:

  • Набір для догляду за тілом або косметики — наприклад, спрей, крем чи маска для рук від відомих брендів. Такий подарунок виглядає святково й водночас корисний у повсякденному житті.
  • Ароматична свічка або міні‑дифузор — створює затишок вдома й додає святкового настрою.
  • Набір чаю, кави чи солодощів у привабливій упаковці. Можна купити чай в кульках з ізомальту.
Що купити на 8 березня до 500 гривень
Чайні бомбочки в кульках з ізомальту. Фото: flowwow
  • Пляшка якісного масла для тіла або крем для рук — доглядові товари зазвичай виглядають дуже пристойно й не перевищують бюджет.
  • Набір для ванни — солі, пінні бомбочки й інші приємні дрібниці для релаксу вдома.
  • Книга або блокнот із гарною обкладинкою — недорогий, але дуже особистий подарунок.
  • Красивий аксесуар для волосся — затискачі, обручі або шпильки можуть бути стильним доповненням до святкового образу.
Що купити на 8 березня до 500 гривень
Приклад крабику Фото: walmart

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям доведеться заплатити за букет до 8 березня.

Теги:
#Подарунки #8 березня #Свято