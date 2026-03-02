Не лише квіти чи цукерки: ідеї подарунків до 8 березня до 500 гривень
Практично і гарно
Свято 8 березня вже близько, і багато українців замислюються, як порадувати своїх коханих, мам чи колег. Квіти — це традиційно, але що ще можна подарувати, щоб сюрприз був одночасно красивим, корисним і не розорив бюджет.
"Телеграф" підготував добірку ідей до 500 гривень, серед яких є як практичні, так і приємні дрібниці.
Що можна подарувати до 500 грн:
- Набір для догляду за тілом або косметики — наприклад, спрей, крем чи маска для рук від відомих брендів. Такий подарунок виглядає святково й водночас корисний у повсякденному житті.
- Ароматична свічка або міні‑дифузор — створює затишок вдома й додає святкового настрою.
- Набір чаю, кави чи солодощів у привабливій упаковці. Можна купити чай в кульках з ізомальту.
- Пляшка якісного масла для тіла або крем для рук — доглядові товари зазвичай виглядають дуже пристойно й не перевищують бюджет.
- Набір для ванни — солі, пінні бомбочки й інші приємні дрібниці для релаксу вдома.
- Книга або блокнот із гарною обкладинкою — недорогий, але дуже особистий подарунок.
- Красивий аксесуар для волосся — затискачі, обручі або шпильки можуть бути стильним доповненням до святкового образу.
