Не лише квіти чи цукерки: ідеї подарунків до 8 березня до 500 гривень

Практично і гарно

Свято 8 березня вже близько, і багато українців замислюються, як порадувати своїх коханих, мам чи колег. Квіти — це традиційно, але що ще можна подарувати, щоб сюрприз був одночасно красивим, корисним і не розорив бюджет.

"Телеграф" підготував добірку ідей до 500 гривень, серед яких є як практичні, так і приємні дрібниці.

Що можна подарувати до 500 грн:

Набір для догляду за тілом або косметики — наприклад, спрей, крем чи маска для рук від відомих брендів. Такий подарунок виглядає святково й водночас корисний у повсякденному житті.

Ароматична свічка або міні‑дифузор — створює затишок вдома й додає святкового настрою.

Набір чаю, кави чи солодощів у привабливій упаковці. Можна купити чай в кульках з ізомальту.

Чайні бомбочки в кульках з ізомальту. Фото: flowwow

Пляшка якісного масла для тіла або крем для рук — доглядові товари зазвичай виглядають дуже пристойно й не перевищують бюджет.

Набір для ванни — солі, пінні бомбочки й інші приємні дрібниці для релаксу вдома.

Книга або блокнот із гарною обкладинкою — недорогий, але дуже особистий подарунок.

Красивий аксесуар для волосся — затискачі, обручі або шпильки можуть бути стильним доповненням до святкового образу.

Приклад крабику Фото: walmart

