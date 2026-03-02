Простий трюк, на який ведуться майже всі: що змушує нас купувати більше в магазині

Є один секрет

Магазини постійно впливають на наші рішення. Від розмірів візків до ширини полиць і оформлення упаковки — усе продумано, щоб ми купували більше, ніж планували. Люди часто навіть не помічають, як на них впливають такі прийоми.

Одним з таких є великі візки, які стоять на вході, як передає hustleescape. Про це написав Мартін Ліндстром, який є автором книги про те, як компанії використовують різні психологічні прийоми, щоб стимулювати покупки.

За словами Мартіна Ліндстрома, подвоюючи розмір візка для покупок, ми зазвичай беремо до 40 % більше товарів. Подібний ефект спостерігається і при використанні великих тарілок: чим більше простору для продуктів, тим більше ми хочемо взяти.

Кошик у продуктовому. Фото: torgoborud

