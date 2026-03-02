"Українська бронетехніка" розширює програму благодійності: підписаний Меморандум щодо реабілітації військових

Підтримка програми складатиметься із щомісячних внесків

NAUDI та компанія Українська бронетехніка долучилися до фінансування реабілітації поранених військовослужбовців у клініці Оберіг. Сторони підписали тристоронній меморандум, який передбачає системну підтримку лікування та відновлення травмованих захисників.

На заході побував "Телеграф", якому директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас прокоментував, що благодійна діяльність підприємства триває від початку повномасштабного вторгнення та нині розширюється на напрям лікування поранених військових.

Клініка "Оберіг"/Ян Доброносов, "Телеграф"

Асоціація NAUDI розпочала співпрацю з клінікою "Оберіг", а ми цю співпрацю підтримуємо, тому саме сьогодні ми підписували тристоронній меморандум.І ми сподіваємося, що ми будемо залучати ще учасників до цього процесу благодійності і подавати собою приклад підтримки поранених військовослужбовців, військовослужбовців, які потребують лікування Владислав Бельбас

Владислав Бельбас/Ян Доброносов, "Телеграф"

Бельбас також пояснив, що меморандум не передбачає фіксованих сум, а ґрунтується на можливостях компанії та партнерів.

"Ми концентруємося на тому, що ми будемо допомагати чим зможемо, тобто робити щомісячні внески в обсягах, які ми зможемо собі дозволити. Ми активно працюємо на зовнішніх ринках по залученню коштів для Збройних сил України, а є країни, які не підтримують військовою технікою, зброєю, а підтримують, наприклад, соціальними проєктами. І це теж один з елементів, який можна залучити", – розповів Владислав Бельбас.

У компанії наголошують, що ініціатива має довгостроковий характер і спрямована на системну підтримку лікування та реабілітації військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що поспілкувався з виконавчим директором асоціації Сергієм Гончаровим про те, які обсяги фінансування планується залучити та за яким механізмом реалізовуватиметься програма.