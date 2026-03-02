Франція збільшить і засекретить кількість ядерки: скільки боєголовок має зараз

Макрон назвав цю зброю засобами стримування

Франції буде збільшувати свій ядерний потенціал. За словами президента Еммануеля Макрона, заплановано збільшення кількості ядерних боєголовок.

Що треба знати:

Франція має третій за величиною ядерний арсенал

Кількість ядерних боєголовок може сягати 300

Рішення про модернізацію арсеналу ухвалено на тлі світових конфліктів

Про це Макрон заявив під час виступу на острові Іль-Лонг, цитує Le Figaro. Він наголосив, що Франція не розголошуватиме точну кількість зброї.

Таке рішення президент ухвалив, враховуючи загострення ситуації у світі, зокрема війни на Близькому Сході. Макрон вважає, що Франція не просто має підтримувати кількість засобів стримування, а й збільшити їх, аби уникнути непоправних ситуацій в майбутньому.

"Отже, щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися, а щоб тебе боялися, треба бути сильним. Це збільшення нашого арсеналу є тому доказом", — вважає він.

Ядерні країни та їхній арсенал. Фото: Факти

Скільки ядерної зброї у Франції

За офіційними даними уряду, станом на 2024-2025 рік Франція мала приблизно 300 ядерних боєголовок. Така кількість робить країну третьою за величиною арсеналу після Росії та США.

Які країни мають ядерку. Фото: Слово і діло

Макрон у своїй заяві не уточнив, як саме Франція збільшить свій арсенал, адже офіційно заводів для виготовлення боєголовок країна не має. Є лише підприємства для модернізації вже наявної зброї.

Зауважимо, що офіційно лише 9 країн світу мають ядерку:

США

Росія

Велика Британія

Франція

Китай

Індія

Пакистан

Ізраїль

Північна Корея

За останніми даними, сюди нібито входить й Іран, який прагне виготовляти свою ядерну зброю. Але офіційно це не підтверджували.

