Франція збільшить і засекретить кількість ядерки: скільки боєголовок має зараз
-
-
Макрон назвав цю зброю засобами стримування
Франції буде збільшувати свій ядерний потенціал. За словами президента Еммануеля Макрона, заплановано збільшення кількості ядерних боєголовок.
Що треба знати:
- Франція має третій за величиною ядерний арсенал
- Кількість ядерних боєголовок може сягати 300
- Рішення про модернізацію арсеналу ухвалено на тлі світових конфліктів
Про це Макрон заявив під час виступу на острові Іль-Лонг, цитує Le Figaro. Він наголосив, що Франція не розголошуватиме точну кількість зброї.
Таке рішення президент ухвалив, враховуючи загострення ситуації у світі, зокрема війни на Близькому Сході. Макрон вважає, що Франція не просто має підтримувати кількість засобів стримування, а й збільшити їх, аби уникнути непоправних ситуацій в майбутньому.
"Отже, щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися, а щоб тебе боялися, треба бути сильним. Це збільшення нашого арсеналу є тому доказом", — вважає він.
Скільки ядерної зброї у Франції
За офіційними даними уряду, станом на 2024-2025 рік Франція мала приблизно 300 ядерних боєголовок. Така кількість робить країну третьою за величиною арсеналу після Росії та США.
Макрон у своїй заяві не уточнив, як саме Франція збільшить свій арсенал, адже офіційно заводів для виготовлення боєголовок країна не має. Є лише підприємства для модернізації вже наявної зброї.
Зауважимо, що офіційно лише 9 країн світу мають ядерку:
- США
- Росія
- Велика Британія
- Франція
- Китай
- Індія
- Пакистан
- Ізраїль
- Північна Корея
За останніми даними, сюди нібито входить й Іран, який прагне виготовляти свою ядерну зброю. Але офіційно це не підтверджували.
