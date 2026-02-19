Поспішіть в "АТБ": які 10 товарів можна урвати за хорошими знижками

Ціни приємно здивують

У супермаркеті "АТБ" діють знижки на популярні товари. Цього разу можна придбати, як базові продукти харчування, так і побутову хімію та засоби гігієни.

"Телеграф" підготував добірку з 10 вигідних позицій. На них можна суттєво заощадити під час наступного візиту до магазину.

Кава розчинна Jacobs Monarch . Найбільша економія на одному товарі чекає на любителів кави. Велика упаковка сублімованої кави Jacobs Monarch (280 г) зараз коштує 399.90 грн , хоча звичайна ціна становить 681.70 грн. Ви заощаджуєте понад 280 гривень на одній пачці.

. Найбільша економія на одному товарі чекає на любителів кави. Велика упаковка сублімованої кави Jacobs Monarch (280 г) зараз коштує , хоча звичайна ціна становить 681.70 грн. Ви заощаджуєте понад 280 гривень на одній пачці. Олія соняшникова "Щедрий Дар". Для тих, хто робить запаси, вигідно взяти 3-літрову сулію рафінованої олії. Акційна ціна — 275.30 грн (замість 303.48 грн)

Для тих, хто робить запаси, вигідно взяти 3-літрову сулію рафінованої олії. Акційна ціна — (замість 303.48 грн) Куряче філе "Своя лінія" . М’ясний відділ пропонує копчене куряче філе зі знижкою 26%. Нова ціна складає 308.89 грн за кілограм, що дозволяє зекономити понад 100 грн на кожному кілограмі продукту.

. М’ясний відділ пропонує копчене куряче філе зі знижкою 26%. Нова ціна складає за кілограм, що дозволяє зекономити понад 100 грн на кожному кілограмі продукту. Засіб для прання Power De Luxe. Рідкий універсальний засіб для прання (упаковка 2 кг) зараз продається за дуже вигідною ціною — 84.90 грн . Стара ціна — 136.60 грн (знижка -37%).

Рідкий універсальний засіб для прання (упаковка 2 кг) зараз продається за дуже вигідною ціною — . Стара ціна — 136.60 грн (знижка -37%). Туалетний папір Zewa Deluxe . Упаковка з 4 рулонів тришарового ароматизованого паперу (Cashmere Peach) обійдеться у 99.90 грн . Це на 46 гривень дешевше, ніж зазвичай.

. Упаковка з 4 рулонів тришарового ароматизованого паперу (Cashmere Peach) обійдеться у . Це на 46 гривень дешевше, ніж зазвичай. Засіб для миття посуду Fairy . Популярний миючий засіб Fairy з ароматом лимона (0,75 л) коштує 109.00 грн замість 148.90 грн.

. Популярний миючий засіб Fairy з ароматом лимона (0,75 л) коштує замість 148.90 грн. Плавлений сир "Ферма" . Плавлений сир (160 г) зараз можна купити за 51.90 грн . Знижка становить 34%, що є досить суттєвим для молочної продукції.

. Плавлений сир (160 г) зараз можна купити за . Знижка становить 34%, що є досить суттєвим для молочної продукції. Нектар Jaffa Mango . Для тих, хто любить екзотичні напої, нектар манго зі стевією (0,95 л) пропонують за 58.80 грн . Стара ціна — 87.50 грн.

. Для тих, хто любить екзотичні напої, нектар манго зі стевією (0,95 л) пропонують за . Стара ціна — 87.50 грн. Кефір "Галичина" . Пляшка кефіру "Карпатський" 2,5% жирності (0,87 кг) зараз коштує 42.90 грн . Знижка 30% робить його одним із найвигідніших варіантів у молочному відділі.

. Пляшка кефіру "Карпатський" 2,5% жирності (0,87 кг) зараз коштує . Знижка 30% робить його одним із найвигідніших варіантів у молочному відділі. Сметана "Яготинська". Сметана 15% жирності у стакані (300 г) продається за акційною ціною 39.90 грн (замість 54.30 грн).

Акційні ціни актуальні до 24 лютого 2026 року включно за умови наявності товару на полицях магазинів. Щоб отримати максимальну вигоду, варто звертати увагу на цінники з позначкою відсотка знижки.

