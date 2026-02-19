Сади йдуть під сокиру: чи вдарить нестача працівників по ціні яблук

Кожне шосте яблуко — з Буковини, але садівники скорочують площі

У Чернівецькій області господарство "Золотий колос" змушене знищити 15 гектарів яблуневого саду через нестачу працівників. Дерева пустили на дрова. При цьому Буковина є одним із провідних виробників цих фруктів в Україні.

Що потрібно знати:

Буковина залишається одним із лідерів з виробництва яблук

Проблема нестачі робочих рук нині характерна для всіх підприємств галузі

Вирубка одного саду не вплине на галузь

Наскільки серйозна подібна проблема нестачі робочих рук для сектору вирощування яблук, "Телеграф" запитав у голови асоціації "Укрсадпром" Тараса Минка. За словами експерта, причинами такої ситуації в конкретному господарстві могли стати низький рівень оплати праці та неправильний підбір сортів яблунь. "У всіх зараз така проблема, але підприємства якось же виходять з цього положення!" — каже він.

Наскільки це масове явище

Варто розуміти, що 15 гектарів навіть в межах Чернівецької області — крапля в морі. За даними Головного управління статистики Буковини, у 2024 році під яблуневими садами в підприємствах було зайнято 82% від усієї площі плодово-ягідних насаджень або 2,8 тис.га. При цьому, кожне шосте яблуко в Україні було вирощене саме в Чернівецькій області.

При цьому садівництво в Україні активно розвивається. На сайті Мінагро зазначені майже 300 отриманих грантів на вирощування фруктів, ягід та винограду. Загалом по Україні — близько 60% садів саме яблучні, але старі сади здебільшого мають застарілі сорти.

Як вирубка садів може вплинути на вартість яблук

Оскільки вирубка незначна, Минко наголошує — на ціну це не вплине. Ба більше, на врожайність не мають вплинути і суттєві морози, які були цієї зими. На думку експерта, кількість снігу була достатньою.

Варто зауважити, що нестача сезонних та постійних працівників, все ж таки важлива проблема для садівництва загалом. Ситуація складна на Вінниччині та західних областях, у прифронтових — критична. Проте війна принесла галузі й інші проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аграріям у 2026 році доведеться витратити більше на проведення польових робіт. Окрім вимушеного підняття зарплати працівникам, щоб залучити робочі руки, зросли витрати на дизель, насіння тощо.