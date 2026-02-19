Сади йдуть під сокиру: чи вдарить нестача працівників по ціні яблук
Кожне шосте яблуко — з Буковини, але садівники скорочують площі
У Чернівецькій області господарство "Золотий колос" змушене знищити 15 гектарів яблуневого саду через нестачу працівників. Дерева пустили на дрова. При цьому Буковина є одним із провідних виробників цих фруктів в Україні.
Що потрібно знати:
- Буковина залишається одним із лідерів з виробництва яблук
- Проблема нестачі робочих рук нині характерна для всіх підприємств галузі
- Вирубка одного саду не вплине на галузь
Наскільки серйозна подібна проблема нестачі робочих рук для сектору вирощування яблук, "Телеграф" запитав у голови асоціації "Укрсадпром" Тараса Минка. За словами експерта, причинами такої ситуації в конкретному господарстві могли стати низький рівень оплати праці та неправильний підбір сортів яблунь. "У всіх зараз така проблема, але підприємства якось же виходять з цього положення!" — каже він.
Наскільки це масове явище
Варто розуміти, що 15 гектарів навіть в межах Чернівецької області — крапля в морі. За даними Головного управління статистики Буковини, у 2024 році під яблуневими садами в підприємствах було зайнято 82% від усієї площі плодово-ягідних насаджень або 2,8 тис.га. При цьому, кожне шосте яблуко в Україні було вирощене саме в Чернівецькій області.
При цьому садівництво в Україні активно розвивається. На сайті Мінагро зазначені майже 300 отриманих грантів на вирощування фруктів, ягід та винограду. Загалом по Україні — близько 60% садів саме яблучні, але старі сади здебільшого мають застарілі сорти.
Як вирубка садів може вплинути на вартість яблук
Оскільки вирубка незначна, Минко наголошує — на ціну це не вплине. Ба більше, на врожайність не мають вплинути і суттєві морози, які були цієї зими. На думку експерта, кількість снігу була достатньою.
Варто зауважити, що нестача сезонних та постійних працівників, все ж таки важлива проблема для садівництва загалом. Ситуація складна на Вінниччині та західних областях, у прифронтових — критична. Проте війна принесла галузі й інші проблеми.
Раніше "Телеграф" розповідав, що аграріям у 2026 році доведеться витратити більше на проведення польових робіт. Окрім вимушеного підняття зарплати працівникам, щоб залучити робочі руки, зросли витрати на дизель, насіння тощо.