Голова Донецької ОВА — мільйонер: скільки Філашкін заробив за 2025 рік (документ)

Податки та збори перевищили 365 тисяч гривень

Голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА/ОВА) Вадим Філашкін за 2025 рік отримав понад 1,2 мільйона гривень заробітної плати "на руки".

Що потрібно знати:

Нарахований посадовий оклад за рік становив понад 1, 59 млн грн

Матеріальної допомоги, коштів на оздоровлення чи відпускних протягом року не було

Як повідомили в Донецькій ОДА/ОВА у відповідь на запит "Телеграфу", нарахований посадовий оклад голові облдержадміністрації та начальнику обласної військової адміністрації за 2025 рік становив 1 590 772,79 грн. Фактично ж виплачено після оподаткування — 1 224 895,06 грн. Таким чином, податки та обов’язкові збори склали 365 877,73 грн.

Відповідь на запит "Телеграфу" про зарплату очільника ДонОДА/ОВА

Жодних додаткових виплат — ані матеріальної допомоги, ані коштів на оздоровлення чи відпускних — посадовець протягом року не отримував.

Що відомо про Вадима Філашкіна

Вадим Філашкін/ Фото: Донецька ОДА

Вадим Філашкін народився на Миколаївщині, маж педагогічну (фізкультура) та юридичну освіти. Очолює Донецьку обласну державну адміністрацію з 27 грудня 2023 року. До цього обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА, а також працював у структурі Національної поліції в Донецькій області.

Зазначимо, зараз Донеччина — фронтова область. Росіяни хочуть отримати її всю, військовим чи дипломатичним шляхом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що понад 1,2 млн гривень заробив також і голова Хмельницької ОДА/ОВА Сергій Тюрін. Однак в нього були доплати за держтаємницю та відрядження.