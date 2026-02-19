Хто з українців найчастіше бере кредит? Фінансист назвала неочікувані цифри

Позичають найчастіше люди з доходом понад 50 тисяч грн

Чимало українців хоча б раз у житті користувались послугами банків та брали кредит. Однак переважна більшість це люди з доходом до 50 тисяч грн.

Про це "Телеграфу" розповіла Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу". За її словами, дані НБУ за 2025 рік показують досить типову та водночас цікаву статистику.

Так, позичальників з щомісячними доходами від 20 до 50 тис. грн — 31% та 28% за кількістю кредитів. При цьому щомісячні виплати для цієї групи становили в середньому 20% доходів.

А от позичальників з доходом 12-20 тисяч — 15%, а тих, хто беруть кредити вже 24%. Їхні виплати становили близько 27% доходів. Найменшу кількість за кредитами, а саме 11%, становлять ті, хто мають дохід понад 50%. Однак в ролі позичальників виступає понад 36% таких осіб. Щомісячне боргове навантаження для цієї групи не перевищувало 25%.

"Єдиною категорією з підвищеним борговим навантаженням (близько 40% доходів) є позичальники з доходами до 12 тис. грн. Водночас їх частка в портфелі є відносно невеликою — 10% від загального обсягу кредитів та 22% від загальної кількості договорів. Таким чином, потенціал для розвитку кредитування фізичних осіб в Україні залишається значним", — наголосила Мустафаєва.

