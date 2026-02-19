Новий макбук в обмін на подруг: що відомо про українську модель, яка працювала на Епштейна

Журналісти прочитали листування моделі із Броварів зі скандальним американським фінансистом

Українська модель із Броварів Настя Н підшукувала дівчат серед своїх знайомих для поїздок на острів Епштейна. Натомість він оплачував її навчання в США, перельоти на батьківщину і не лише.

Про це йдеться у розслідуванні команди Слідство.Інфо. Щонайменше одна із подруг української моделі потрапила до "Джефріленду".

Журналістам-розслідувачам довелося прочитати близько тисячі повідомлень з файлів засудженого педофіла-фінансиста. Її спілкування з Епштейном тривало майже 4 роки – з 2015-го до 2019-го.

"Звичайно, я підшукаю тобі дівчат!" – написала Настя Н у відповідь на прохання підшукати йому нову асистентку.

Натомість українка отримувала авіаквитки додому і назад, оплату навчання у Штатах, новенький макбук за 3,5 тисячі доларів та періодичні візити до перукаря.

Примітно, що їй доводилося буквально випрошувати гроші на оплату своїх потреб, у тому числі фарбування та відновлення волосся. Також українка не забувала багато разів дякувати своєму благодійнику в листуванні.

Помічниця Епштейна Леслі Грофф особисто бронювала квитки, купувала комп’ютер і навіть записувала Настю Н на корекцію брів. Купуючи квитки, вони вирішили заощадити на додатковому місці для ніг, про яке просила українка, і відправили її економкласом.

З повідомлень випливає, що найімовірніше американський фінансист заплатив уродженці Броварів 10 тисяч доларів за те, що вона шукала для нього дівчат.

Настя надсилала Епштейну фото кандидатур, щоб він обрав на свій смак. Серед них були її подруги та знайомі, з якими модель відвідувала йогу.

Як мінімум одна подруга Насті, росіянка Олена, зрештою опинилася на сумнозвісному острові після того, як та познайомила її з Епштейном.

Ще кілька дівчат йому не сподобалися. Щодо однієї з кандидатур, він написав: "Більше схожа на мою покоївку". Він також нагадав Насті, що дівчата не повинні бути старшими за 22 роки.

Журналісти з’ясували, що у Броварах знайома Епштейна має квартиру, у цьому ж населеному пункті мешкають її батьки. Отримати коментарі від самої жінки не вдалося, а її мати відповіла, що нічого не знає про зв’язок дочки із сексуальним злочинцем.

Також ми розповіли, хто з українців згадується у файлах Епштейна, оприлюднених нещодавно.