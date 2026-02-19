Принца Ендрю заарештували через "файли Епштейна". Чиї голови ще полетіли після скандалу (фото)

Ендрю втратив титули і тепер заарештований

У день свого 66-річчя британська поліція заарештувала брата Чарльза III, колишнього принца Ендрю після обшуку в його будинку в Сандрінгемі. Причиною затримання стала підозра у посадовому злочині.

Що потрібно знати:

Поліція Великобританії розслідує діяльність Ендрю як торгового представника

З грудня 2025 року в США розпочалася публікація "файлів Епштейна", де згадується Ендрю

Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили всіх титулів через зв’язки з Джеффрі Епштейном

Про це повідомляє Daily Mail. У матеріалі йдеться, що близько 8-ї ранку на територію королівського маєтку в Норфолку, де він проживає, в’їхали шість поліцейських автомобілів.

Поліція розслідує його роботу як торгового представника Великобританії після того, як у "Epstein Files" з’явилися листи, де він нібито передавав другу Джеффрі Епштейну конфіденційні звіти про візити та інвестиції.

"Наразі чоловік перебуває під вартою в поліції", — заявив представник відомства, але поліція не підтвердила, куди був доставлений Ендрю.

Арешт принца Ендрю. Фото: Bav Media

Принц Ендрю — що про нього відомо

Герцог Йоркський Ендрю — другий син королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Він народився 19 лютого 1960 року і з дитинства вважався улюбленцем матері. Єлизавета II народила його через кілька років після вступу на трон, коли могла дозволити собі більше часу приділяти сім’ї, тому з молодшим сином у неї склалися особливо теплі стосунки.

Принц Ендрю здобув блискучу освіту і прославився як офіцер британського флоту, який брав участь у Фолклендській війні, що зробило його одним із найпопулярніших членів королівської родини.

У 2015 році ім’я Ендрю опинилося у центрі гучного секс-скандалу. Він виявився пов’язаним із фінансистом та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в експлуатації неповнолітніх.

Принц Ендрю. Фото: Вікіпедія

"Файли Епштейна"

З грудня 2025 року в США почалася масштабна публікація "файлів Епштейна" відповідно до закону про прозорість, в яких присутні згадки Ендрю. Наприклад, ФБР отримало інформацію, що Джеффрі Епштейн міг зводити Ендрю з неповнолітніми (це міститься у листах, зазначених у документах).

Серед жертв Епштейна була дівчина, яка стверджувала, що її змушували вступати в інтимний зв’язок із принцом. Спочатку Ендрю зберігав мовчання і намагався не коментувати скандал, але в 2019 році дав інтерв’ю BBC, яке мало очистити його репутацію, проте викликало протилежний ефект. Суспільство розкритикувало принца, заявивши, що його відповіді непереконливі та позбавлені каяття.

Вірджинія Джуффре стверджувала, що Ендрю вступав із нею в інтимний зв’язок (зокрема коли їй було 17 років).

Принц Ендрю, Вірджинія Робертс (зараз Джуффре) та Гіслейн Максвелл у 2001 році

Звинувачення в бік принца з боку Вірджинії були висловлені під час процесу над американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Крім того, серед опублікованих фотографій у справі Джеффрі Епштейна був дивний кадр, на якому принц Ендрю стоїть навколішки біля дівчини, обличчя якої закрите. Вона лежить на підлозі, але при цьому повністю одягнена.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор та невідома дівчина. Фото: Міністерство юстиції США)

Через згадки в цих документах і обговорення, що продовжуються, Ендрю був позбавлений королівських титулів і обов’язків ще в 2025 році — офіційно оголошено Букінгемським палацом. Співробітники поліції Великобританії розпочали розслідування можливих правопорушень, включаючи передачу документів Епштейну та можливі зв’язки з торгівлею людьми, спираючись на матеріали із цих файлів.

Хто вже втратив посади після "файлів Епштейна"

Пітер Мандельсон – колишній посол Великобританії у США та впливовий політик. Залишив Лейбористську партію та Палату лордів після згадки про можливі зв’язки з Епштейном.

– колишній посол Великобританії у США та впливовий політик. Залишив Лейбористську партію та Палату лордів після згадки про можливі зв’язки з Епштейном. Бред Карп — голова найбільшої американської юридичної фірми Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Пішов з поста після публікації листування з Епштейном, яке викликало великі питання про його зв’язки.

— голова найбільшої американської юридичної фірми Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Пішов з поста після публікації листування з Епштейном, яке викликало великі питання про його зв’язки. Кеті Реммлер – головний юридичний директор Goldman Sachs та колишній радник Білого дому. Подала у відставку після розкриття її листування та отримання подарунків від Епштейна.

– головний юридичний директор Goldman Sachs та колишній радник Білого дому. Подала у відставку після розкриття її листування та отримання подарунків від Епштейна. Кейсі Вассерман — голова комітету з проведення літніх Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 (і великий рекрутер/хедхантер). Позбавився позиції після публікацій.

— голова комітету з проведення літніх Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 (і великий рекрутер/хедхантер). Позбавився позиції після публікацій. Султан Ахмед бін Сулейем (Sultan Ahmed Bin Sulayem) — колишній голова та генеральний директор DP World (однієї з найбільших логістичних/портових компаній світу). Пішов у відставку після тиску інвесторів та розголосу файлів.

— колишній голова та генеральний директор DP World (однієї з найбільших логістичних/портових компаній світу). Пішов у відставку після тиску інвесторів та розголосу файлів. Томас Пріцкер (Thomas Pritzker) — виконавчий голова Hyatt Hotels Corporation . Відмовився від переобрання і пішов у відставку, посилаючись на "помилки в судженні" через його зв’язки з Епштейном.

— виконавчий голова Hyatt Hotels Corporation . Відмовився від переобрання і пішов у відставку, посилаючись на "помилки в судженні" через його зв’язки з Епштейном. Мирослав Лайчак подав у відставку з посади радника національної безпеки прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Прем’єр прийняв відставку та назвав ексрадника "неймовірним джерелом досвіду в дипломатії та зовнішній політиці". За даними словацьких медіа, Лайчак спочатку заперечував, що обговорював з Епштейном жінок, а згодом заявив, що вирішив піти у відставку, щоб не завдати політичної шкоди своєму керівництву.

Справа Епштейна

Справа Джеффрі Епштейна — це гучний кримінальний скандал навколо американського фінансиста, який обвинувачується в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат та торгівлі людьми.

Відомо, що Епштейн проводив на приватному острові та у своїх маєтках секс-вечірки, де нібито були присутні відомі співаки, політики та люди. Наприклад, президент США Дональд Трамп, принц Великобританії Ендрю, Білл Клінтон, Білл Гейтс і т.д.

Перші звинувачення Епштейна висунули у 2000 році, тоді він пішов на угоду з правоохоронцями та був відпущений у 2009 році. Однак у 2019 році його знову заарештували через появу нових доказів, однак у серпні 2019 року він помер у в’язниці.

11 серпня зробили розтин, за результатами якого дійшли висновку, що найімовірніше Епштейн наклав на себе руки, скинувшись на мотузку з верхнього ярусу ліжка.

Джеффрі Епштейн

Подруга Епштейна Гіслейн Максвелл, яка допомагала йому у секс-торгівлі дітьми, також потрапила до в’язниці, її засудили до 20 років позбавлення волі. У суді показали фото Епштейна та Максвелл, на якому вони сидять разом, цілуються, на них видно їх близькі стосунки. На суді виступили чотири жінки, які стверджували, що вона доставляла їх до Епштейна, а потім іноді сама брала участь у їхньому розбещенні. Для подальшого розслідування справи Гіслейн Максвелл та її причетності до справ Епштейна будуть запрошені до суду для допиту відомі політики, які були пов’язані з Епштейном.

Гіслейн Максвелл

