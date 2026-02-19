Енергетикам в Україні даватимуть велику премію. Скільки вони заробляють та де потрібні найбільше

Щороку на це виділятимуть 10 млн грн з бюджету

Кабмін ухвали рішення, за яким енергетики можуть отримати по 200 тисяч премії. Кошти працівники отримуватимуть щомісяця.

Що треба знати:

Премію за роботу зможуть отримати не всі енергетики

Середня зарплата працівника в цій галузі 35 тисяч грн

Вакансій на ринку майже щодня стає більше

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, отримати премію зможуть до 50 енергетиків, які відновлюють мережі після російських обстрілів.

"Ця премія має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі", – зазначила Свириденко.

Кошти працівники ремонтних бригад отримуватимуть щомісяця як доплату. Відомо, що Кабінет міністрів України вже ухвалив рішення про заснування щорічної премії для працівників енергетичної галузі. Гроші на премію будуть брати з державного бюджету, виділятимуть 10 млн грн щороку.

Яку зарплату отримують енергетики

За даними порталу з пошуку роботи, середня зарплата енергетика складає 35 тисяч грн по Україні, в Києві ця цифра сягає 40-45 тисяч грн. При цьому значний попит на вакансії зберігається протягом усього року.

Скільки заробляють енергетики в Україні

Станом на лютий на сайті понад 200 вакансій на роботу в енергетичній галузі, хоча середній показник за 2025 становив до 150 вакансій. Враховуючи, обіцяну Кабміном премію, працівники ремонтних бригад отримуватимуть чималу доплату. При цьому найбільше вакансій саме в Києві, далі йде Дніпро та Харків.

Кількість вакансій на енергетика в Україні

