Зима здає позиції: на Київ насувається неочікуване потепління
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Після виснажливих морозів до столиці нарешті йде "плюс"
Після тривалих морозів кияни нарешті можуть розраховувати на поступове потепління. Хоча найближчими днями у столиці ще утримається невеликий "мінус", уже з 23 лютого синоптики прогнозують перехід температури в плюсову зону. Це означає початок відлиги та перші ознаки зміни погодного сценарію наприкінці зими. Втім, лютий ще встигне нагадати про себе короткочасним поверненням морозів.
Що варто знати
- Після тривалого холодного періоду Київ готується до відлиги, яка розпочнеться вже з 22 лютого
- Найтеплішим днем найближчого тижня стане 23 лютого, коли стовпчики термометрів піднімуться до +3 °C
- Потепління буде нестабільним, і вже наприкінці місяця, 28 лютого, у Київ повернуться нічні та денні морози
У четвер, 19 лютого, у столиці очікується холодна погода з мінусовою температурою впродовж дня — близько -3 °C. Синоптики прогнозують хмарність і можливий невеликий сніг, а на дорогах — ожеледицю.
На 20–21 лютого температура повітря дещо підніметься, але залишатиметься все ще морозною — приблизно до -2 °C упродовж дня. Це легке, але помітне зростання порівняно з попередніми показниками.
У неділю, 22 лютого, температура досягне 0 °C, що свідчить про перехідну стадію між холодом і потеплінням. Це може бути перший день без яскраво виражених морозів після багатьох тижнів холодної погоди.
Помітне потепління прогнозують 23 лютого, коли денна температура підніметься до +3 °C, тобто настане справжня відлига. Така зміна означає, що зима поступово відступає, і цикл холодної погоди може зникати на деякий час.
Однак у наступні кілька днів буде температура буде коливатися — 24 лютого температура опуститься до +2 °C, а 25–26 лютого повернеться до 0 °C, що характерно для перехідного періоду між зимою і весною.
Потім 27 лютого зимові умови можуть посилитися, а 28 лютого прогнозують невеликий мороз до -1 °C, що ще раз нагадає про лютийські холодні тренди.
Раніше "Телеграф" розповідав, що "привид" весни йде до Дніпра. Стовпчики термометрів почнуть повільно "повзти" вгору, проте опади можуть зіпсувати "картину".