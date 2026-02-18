Зима здає позиції: на Київ насувається неочікуване потепління

Після виснажливих морозів до столиці нарешті йде "плюс"

Після тривалих морозів кияни нарешті можуть розраховувати на поступове потепління. Хоча найближчими днями у столиці ще утримається невеликий "мінус", уже з 23 лютого синоптики прогнозують перехід температури в плюсову зону. Це означає початок відлиги та перші ознаки зміни погодного сценарію наприкінці зими. Втім, лютий ще встигне нагадати про себе короткочасним поверненням морозів.

Що варто знати

Після тривалого холодного періоду Київ готується до відлиги, яка розпочнеться вже з 22 лютого

Найтеплішим днем найближчого тижня стане 23 лютого, коли стовпчики термометрів піднімуться до +3 °C

Потепління буде нестабільним, і вже наприкінці місяця, 28 лютого, у Київ повернуться нічні та денні морози

У четвер, 19 лютого, у столиці очікується холодна погода з мінусовою температурою впродовж дня — близько -3 °C. Синоптики прогнозують хмарність і можливий невеликий сніг, а на дорогах — ожеледицю.

Погода в Києві на 19 лютого. Фото: ventusky

На 20–21 лютого температура повітря дещо підніметься, але залишатиметься все ще морозною — приблизно до -2 °C упродовж дня. Це легке, але помітне зростання порівняно з попередніми показниками.

Погода в Києві на 21 лютого. Фото: ventusky

У неділю, 22 лютого, температура досягне 0 °C, що свідчить про перехідну стадію між холодом і потеплінням. Це може бути перший день без яскраво виражених морозів після багатьох тижнів холодної погоди.

Погода в Києві на 22 лютого. Фото: ventusky

Помітне потепління прогнозують 23 лютого, коли денна температура підніметься до +3 °C, тобто настане справжня відлига. Така зміна означає, що зима поступово відступає, і цикл холодної погоди може зникати на деякий час.

Погода в Києві на 23 лютого. Фото: ventusky

Однак у наступні кілька днів буде температура буде коливатися — 24 лютого температура опуститься до +2 °C, а 25–26 лютого повернеться до 0 °C, що характерно для перехідного періоду між зимою і весною.

Погода в Києві на 24 лютого. Фото: ventusky

Потім 27 лютого зимові умови можуть посилитися, а 28 лютого прогнозують невеликий мороз до -1 °C, що ще раз нагадає про лютийські холодні тренди.

Погода в Києві на 27 лютого. Фото: ventusky

