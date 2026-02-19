Що не можна робити 19 лютого, щоб не притягнути в дім нещастя: суворі заборони на цей день

В цей день віряни відвідують храми

У четвер, 19 лютого, православні віряни та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого апостола Архипа. За старим стилем це свято припадало на 4 березня.

Архип був єпископом міста Колосси у Малій Азії та активно проповідував християнство серед язичників. У той час громади віруючих зазнавали переслідувань.

Під час гонінь за імператора Нерона Архипа схопили місцеві язичники. Його примушували зректися віри, однак він відмовився, за що був підданий жорстоким катуванням і страчений. Разом із ним мученицьку смерть прийняли також Филимон і праведна Апфія, яких церква згадує цього ж дня. Саме тому 19 лютого в богослужіннях лунають молитви про зміцнення віри та стійкість у випробуваннях.

Традиції та прикмети 19 лютого

19 лютого у народі називають Архипів день або Філя весняний. Віряни звертаються до святого в молитвах про зміцнення віри, про допомогу у подоланні сумнівів і тривоги.

птахи на дорогах віщували послаблення морозів і відлигу;

віщували послаблення морозів і відлигу; високі кучугури снігу — урожай трав’янистих рослин улітку;

— урожай трав’янистих рослин улітку; червоний захід сонця передбачав сильний вітер або хуртовину найближчим часом.

Що не можна робити 19 лютого

відмовляти в допомозі тим, хто просить — вважалося, що жадібність або черствість серця можуть обернутись невдачею;

— вважалося, що жадібність або черствість серця можуть обернутись невдачею; ображати людей або тварин — це вважалося гріховним і могло притягнути життєві негаразди;

— це вважалося гріховним і могло притягнути життєві негаразди; відмовляти милостиню — у народі казали, що так людина може "вимести" з дому удачу;

— у народі казали, що так людина може "вимести" з дому удачу; бачити зірку, що падає — за прикметами, це могли тлумачити як недобрий знак невдачі.

