Не банально: практичний подарунок на 14 лютого з "Аврори" не за всі гроші світу

Подарунок підійде для нього та неї

День святого Валентина вже близько, і саме час замислитися над подарунком для коханих. У мережі магазинів "Аврора" є одна річ яка порадує як чоловіків, так і жінок.

Одним із цікавих варіантів цього року стала портативна колонка з підсвіткою. Вона дозволяє слухати музику будь-де, а підсвітка створює особливу атмосферу під час відпочинку або вечірки.

Зараз колонка продається за акційною ціною — лише 229 гривень, тоді як її стандартна ціна майже 300 гривень. Це робить подарунок не тільки корисним, а й вигідним.

Що купити в "Аврорі". Фото: скріншот в магазина

Акції триватимуть до 15 лютого, тож саме час завітати до "Аврори" та обрати свій сюрприз.

Крім того, у мультимеркеті "Аврора" можна знайти й інші практичні презенти: для жінок — косметички та плойки для волосся, а для чоловіків — гаманець зі штучної шкіри чи автомобільний акумуляторний пилосос для авто. Такі подарунки сподобаються багатьом.

