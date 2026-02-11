Улюблений напій українців знову здорожчав: скільки коштує кава у лютому 2026

Вартість цього продукту вже впритул наблизилася до позначки у 700 гривень

Кава знову подорожчала у 2026 році. Гаманці українців обміліли ще на 75 гривень.

"Телеграф" розповідає, скільки українці вимушені будуть заплатити за "бадьорий напій". За даними порталу "Мінфін", за останній місяць середня вартість кави зросла на 75,6 грн.

Наприклад, популярна позиція Nescafe Gold вагою 210 г тепер коштує близько 686,8 грн, хоча ще в січні її ціна трималася на рівні 610,2 грн.

Ціни на каву

Згідно зі звітом International Coffee Organization, який проводили у 2025 році, врожайність кави впала, порівняно з минулим роком, а закупівельна ціна зерен зросла. Експерти також пов'язують це з проблемами логістики.

Хронологія подорожчання

Нинішній ціновий рекорд не був несподіванкою для тих, хто стежить за ринком. Як писав "Телеграф", активна фаза зростання цін розпочалася ще на початку 2025 року:

Січень 2025 року: Упаковка кави 210 г коштувала близько 390 грн .

Упаковка кави 210 г коштувала близько . Листопад 2025 року: Ціна злетіла до 610 грн (різниця склала понад 200 гривень за рік).

Ціна злетіла до (різниця склала понад 200 гривень за рік). Лютий 2026 року: Вартість наблизилася до психологічної позначки у 700 грн.

Динаміка цін на каву у 2025 році

Головним поштовхом до зростання цін ще наприкінці 2025 року стали глобальні кліматичні зміни — посуха в Бразилії та В'єтнамі призвела до серйозного неврожаю. Оскільки закупівельна ціна зерна на світових біржах невпинно росла протягом усього минулого року, українські споживачі відчувають наслідки цього дефіциту й сьогодні.

