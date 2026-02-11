Подарунок до 800 гривень: українці підказали цікаві ідеї для коханої на 14 лютого (фото)

Квітів, ймовірно, буде замало

Уже скоро 14 лютого, свято кохання, і більшість чоловіків досі не знають, що подарувати своїй коханій. Один з українців поставив питання у соцмережі і цікаві ідеї не змусили себе чекати.

Один користувачів "Threads" поцікавився, що можна подарувати дівчині, аби презент був не дорожче 800 гривень. Ідеї сподобаються багатьом.

Серед найпопулярніших пропозицій — прикраси. Вартість деяких виробів якраз підходить під обмеження бюджету до 800 гривень, а акційні пропозиції дозволяють купити подарунок ще вигідніше.

Ще одна ідея — коробка їстівних квітів із зефіру. Користувачка поділилася фото товару, де вказана ціна — 550 гривень. Такий подарунок поєднує приємне з солодким і стає оригінальним сюрпризом для коханої людини.

Не менш цікавою є пропозиція подарувати декоративну косметику. Тут важливо знати переваги дівчини, аби сюрприз точно припав до смаку.

