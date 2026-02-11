Шакали "захоплюють села" на Одещині? Експерт розповів у чому справа

Для нормалізації ситуації в області дозволили відстріл хижих тварин

В Одеській області люди скаржаться на появу в селах небезпечного хижака — шакала звичайного (Canis aureus). Звірі не лякаючись заходять в подвір'я людей та полюють на свійських тварин.

Проте інформація, що хижаки зграями роблять набіги на села, виглядає дещо перебільшеною. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

Що варто знати:

У Лиманській громаді Одеської області шакали оселилися поблизу сіл

Хижаки не бояться людей і вбивають домашніх тварин

Для шакалів це цілком нормальна поведінка

"Ця ситуація абсолютно нормальна. Особливості поведінки шакала такі, що він не відчуває якихось симптомів чи ознак страху, коли бачить людину. Навіть коли людина безпосередньо наближається до нього. У мене особисто було багато таких випадків, коли я йшов на шакала, який сидів, скажімо, там на льоду на озері. Я наближався до нього метрів на 20-30, і якщо я прямував прямо на нього, він просто відходив на 10 метрів в сторону від мого маршруту і продовжував спостерігати за мною. Тобто, це з особистих спостережень виключно", — розповів Роженко.

Він наголосив що проблема з шакалом у тому, що він легко приживається в майже антропогенному середовищі. Цей звір може спокійно жити поруч з людьми.

"Тобто оце, де місцеві жителі кажуть, що бачили його там десь під технікою, десь у закинутих будинках — це все може бути, і це відповідає його особливостям поведінки. Єдине, що там трошки, мені здається, перебільшено — що просто вони там по селу так ходять уже зграями і все таке інше. Це трошки перебільшено, але від реальності це недалеко", — пояснив Роженко.

Микола Роженко. Фото Вікіпедія

Що передувало

Голова Лиманської сільської ради Василь Резніченко оприлюднив відео, на якому місцеві жителі розповідають про свої зустрічі з хижаками. Шакалів тут зустрічають щодня і щоночі. Люди кажуть, що звірі оселились в закинутих хатах. Але постійно приходять вони і на подвір’я людей.

Хижаки завдають клопоту людям — розривають домашню птицю та навіть собак. Очевидці зазначають, що шакали, які їм траплялися, зростом з німецьку вівчарку, вище коліна дорослої людини. Селяни бояться за себе та за своїх дітей, які повертаються додому ввечері. За допомогою звертаються до мисливців з інших громад.

Шакал звичайний (Canis aureus)

Чисельність хижаків на півдні України в рази перевищила норми

За даними філії "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" у мисливських угіддях півдня України зафіксовано критичне зростання чисельності хижаків. Їх кількість перевищує норми приблизно в два з половиною рази. Щоб стабілізувати ситуацію, введено заходи з регулювання чисельності диких тварин. Відстріл хижаків проводиться на підставі спеціального дозволу на діагностичний відстріл, виданого Південним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства. Документ чинний до кінця лютого 2026 року. Дозволений відстріл вовків, шакалів, лисиць та інших хижих тварин.

"Такі заходи необхідні для запобігання поширенню сказу, підвищення безпеки людей і захисту домашніх тварин. Відстріл дозволений тільки в світлий час доби і виключно в робочі дні. Всі відстрілені тварини проходять обов’язкову державну ветеринарно-санітарну експертизу", – зазначено в повідомленні.

Кількість хижаків на півдні України в 2,5 рази перевищила норми

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Луцьку помітили хижака зі здобиччю в зубах. Ймовірно, звір полював просто в дворах людей.