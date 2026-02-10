Родина Далецького має повернути 15 млн допомоги? Реакція на заяву омбудсмена не забарилась

Вся країна раділа, коли він повернувся з полону

Рідні бійця 24-ї бригади ЗСУ Назара Далецького, якого вважали загиблим, але на початку лютого звільнили з російського полону, мусять повернути державі грошову допомогу. Про це заявив представник омбудсмена з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.

Звістка вже викликала бурхливу реакцію у суспільстві. Раніше історія дивовижного повернення з полону воїна, якого поховали рідні, облетіла країну.

Блогери обурені, юристи пропонують допомогу

Так український політтехнолог, блогер та військовий Олександр Нойнець не зміг підібрати цензурних слів.

"Шановні громадяни, ми вам сказали що ваш батько, син і чоловік помер, так то ми вам напи**іли. У зв'язку з тим, що ми вам напи**ли, з вас штраф 15 мільйонів гривень. Дякуємо за незламність", – написав він.

Своєю чергою, інфлюенсер, блогер та волонтер Ігор Лаченков, відреагував лаконічніше: "Яка ганьба це просто пі**ець".

На ситуацію вже відгукнулися юристи – адвокатка Дар'я Тарасенко вирішила випробувати теорію 5 рукостискань. Вона написала, що шукає спосіб передати інформацію Назару Далецькому.

"Наш адвокат Назар Олексюк готовий взяти цю справу pro bono, безкоштовно – допомогти йому та його родині відновити справедливе і отримати належне", – йдеться у повідомленні.

Лубінець вийшов із поясненнями

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поквапився заявити, що жодних рішень про обов’язкове повернення коштів не ухвалювалося. На його думку, родина Далецького отримала кошти законно, адже на момент виплати він вважався загиблим.

Лубінець додав, що держава наразі не має чіткого механізму дій для таких ситуацій.

"Саме тому цей випадок має стати основою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур — таких, що захищатимуть права Захисників і їхніх родин, а не створюватимуть додаткову травму", – йдеться у публікації.

Омбудсман пояснив, що вже надіслав запити до Міністерства оборони та МОЗ для аналізу питання ДНК-експертиз, щоб у майбутньому мінімізувати ризик подібних помилок.

"Наше головне завдання — не допустити порушення прав Героя та його родини й забезпечити справедливе рішення", – підсумував Лубінець.

Скандальна заява Подвірного

У вівторок, 10 лютого, представник омбудсмана на Львівщині Тарас Подвірний на засіданні сесії Львівської облради заявив, що родичі Назара Далецького будуть змушені повернути одержані від держави 15 млн грн.

Він також зазначив: "Думаю, для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, а не ці кошти, які їм виплатила держава".

Що сталося з Назаром Далецьким

5 лютого в межах чергового обміну полоненими в Україну повернувся 46-річний військовослужбовець 24-ї бригади імені короля Данила Назар Далецький — мешканець села Великий Дорошів. З травня 2022 року він вважався зниклим безвісти, а у вересні того ж року місцева влада офіційно повідомляла про його загибель. У громаді навіть провели похорон.

Назар Далецький

Мати Назара Далецького розповіла журналістам, що у травні 2023 року родині повідомили про підтвердження смерті за результатами ДНК-експертизи. За словами посадовців, збіг становив 99,9%. Тіло доставили для поховання, однак жодних останків родичам так і не показали.

