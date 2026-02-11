"Ти іноземець, мовчи": французький волонтер виїхав з Києва після скандалу з каналом "Прямий"

Француз розчарований ставленням у Києві

Волонтер та блогер із Франції Ніколя Амбер попав у неприємну ситуацію з телеканалом "Прямий" у Києві під час телезйомки його волонтерської діяльності. До нього зверталися російською мовою, і надалі це неповажне ставлення обернулося бажанням Амбера взагалі виїхати з української столиці.

Що потрібно знати:

Волонтер звернувся до шеф-редактора каналу Віктора Медвідя

Медвідь відповів, що не може обмежувати право співробітника спілкуватися зручною йому мовою

Після інциденту він заявив, що розчарований ситуацією у Києві та залишає столицю

Про те, що сталося, волонтер розповів у своїх соціальних мережах. Він опублікував низку постів, у яких пояснив, що в нього сталося з телеканалом "Прямий".

Француз каже, що попросив оператора телеканалу під час зйомки розмовляти з ним лише українською мовою, оскільки для нього це є принциповим питанням. Однак оператор, мабуть, відповів відмовою, тому Амбер був змушений звернутися до шеф-редактора телеканалу Віктора Медвідя.

Довідка: Український інформаційний телеканал. Почав мовлення 24 серпня 2017 року, замінивши телеканал "Тоніс". У 2021 році колишній президент України, Петро Порошенко купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому голові КМДА Володимиру Макєєнку.

Віктор Медведь – родом із Луцька, 1991 року народження. Український медійник, відомий як шеф-редактор телеканалу "Прямий".

Однак розмова з шеф-редактором теж не привела до позитивного результату. Француз опублікував листування з Медвідем.

"Я сказав, що не маю права, згідно з конституцією, обмежувати його права на спілкування у побуті зручною для нього мовою. Більше того, я не розумію, яким чином ви, як громадянин іншої країни, маєте право на це впливати зі свого боку?", — відповів Медвідь на претензію Амбера.

Листування з шеф-редактором не дало бажаного результату і не вирішило проблему.

Згодом Ніколя Амбер вирішив залишити українську столицю.

"Я не знаю, чи хочу далі жити в Україні. Тому що та Україна, яку я полюбив — через літературу та народні пісень, майже більше не існує в столиці, в Києві. Я випек 1200 хлібів за два дні, допомагаю всім зі своїми грошима, а коли скаржуся, що до мене звертаються російською, мені кажуть: "Ти іноземеь, мовчи…".

На своїй сторінці в Instagram волонтер публікував фото, на якому він прощається з Києвом на вокзалі.

Крім того, він дав собі обіцянку, що його діти ніколи не приїдуть до Києва.

Інші скандали з "Прямим" та Ведмедем

У листопаді 2024 року стало відомо, що суд оштрафував Віктора Медвідя на 68 тисяч гривень. За даними правоохоронців, він намагався виїхати з України до Польщі через пункт пропуску "Ягодин", використовуючи підроблені документи — фальшиву довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

"Як з'ясувалося, Віктор М. вступив у змову з невстановленою особою з виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду за межі України. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК. Згодом чоловік отримав фальсифікацію, де вказувалося, що він нібито непридатний до служби у ЗСУ, бо має вірусний гепатит С у тяжкій формі", — йдеться у матеріалі суду.

Крім того, у лютому 2025 року "Прямий" разом з кількома іншими каналами отримав приписи Нацради через День пам’яті боїв за Донецький аеропорт. Річ тому, що 20 січня 2025 року був День пам’яті 10 років із моменту завершення боїв за Донецький аеропорт. Моніторинг Нацради зафіксував відсутність повідомлення про поводження Дня пам’яті у певних слотах. Це порушує правила, розроблені Нацрадою. Нові правила має створити орган співрегулювання, але він ще не почав розробляти кодекси та правила. Згідно з правилами Нацради, оголошення про дні пам’яті повинні подаватися раз на дві години та у всіх випусках новин.

Як пише "Детектор медіа", Ведмідь пояснив, що це сталося через атаку хакерів, але проти порушення не заперечував.

