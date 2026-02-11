Навіть цегла: українці діляться нестандартними подарунками на 14 лютого (фото)

Більшості сподобалась ідея подарувати коханій копчену скумбрію

День святого Валентина вже не за горами, і питання "Що подарувати коханим?" стає найбільш актуальним цими днями. Українці у соцмережі Threads поділилися справді нестандартними ідеями, які змушують здивуватися і посміхнутися одночасно.

Один користувачів "Threads" поцікавився, що можна подарувати дівчині, витративши від 400 до 800 гривень, і отримав чимало несподіваних ідей від українців.

Серед пропозицій — подарувати копчену скумбрію, що, за задумом, стане оригінальним сюрпризом для гурманів. Інша українка розповіла історію, як свого часу подарувала чоловікові цеглу з оригінальним написом. За її словами, чоловік був приємно шокований такою несподіванкою.

Скумбрія на День закоханих. Фото: Threads

Цегла з написом – оригінальний сюрприз для коханих. Фото: Threads

Ще одна ідея — подарунок "3 в 1": брусок господарського мила, яке, за жартівливими словами користувачів, служить одночасно шампунем, гелем для душу та бальзамом для волосся.

Брусок господарського мила. Фото: Threads

Ці приклади доводять, що на свято кохання не обов’язково витрачати великі суми або купувати стандартні сувеніри. Іноді саме нестандартні, креативні подарунки залишають найбільше приємних спогадів.

