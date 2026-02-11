Не примха провідників: чому туалети у поїздах закривають перед станціями

У нових вагонах можуть цього не робити

У поїздах "Укрзалізниці" туалети часто закривають перед прибуттям на станції та під час стоянок, але не всі знають, чому це роблять.

Навіщо це роблять, пояснив "Телеграф". Причина дуже проста.

Що потрібно знати пасажирам

Вбиральні у поїздах "Укрзалізниці" провідники закривають за 30-45 хвилин до прибуття на станції та під час стоянок задля дотримання санітарно-гігієнічних норм і безпеки пасажирів.

У старих вагонах відходи змиваються прямо на колії, тому користуватися туалетом на території вокзалу заборонено. Така міра дозволяє уникнути забруднення станції та неприємного запаху, який може поширюватися навколо платформи.

Вбиральня потягу. Фото: Закарпаття онлайн

Водночас у нових поїздах, обладнаних сучасними екологічно чистими вакуумними туалетами, закриття туалетів під час стоянок не обов’язкове. Такі системи зберігають чистоту та безпеку навколо станцій і роблять подорож комфортнішою для пасажирів.

Варто пояснити, що під час поїздки провідники або оголошують про "санітарний" час або інформація про це висвічується на табло біля вбиральні.

