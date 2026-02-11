В.о мера Ірпеня скаржиться на вигорання у браслеті за $10 тис. Хто вона та що ще про неї відомо (фото)

Її публікація викликала хвилю сарказму

Виконувачка обовʼязків міського голови міста Ірпінь Анжела Макеєва поскаржилася на вигорання у браслеті Cartier за 9 400 доларів та брендовому одязі. В українців це викликало хвилю сарказму.

Що треба знати:

Макеєва стала в.о мера Ірпеня після дострокового припинення повноважень мера Олександра Маркушина

Її страждання про вигорання не знайшли співчуття у українців

Можливо, річ у брендовому одязі та дорогому аксесуарі на фото, яким Макеєва проілюструвала пост щодо вигорання

Макеєва написала про вигорання та додала фото в дорогій прикрасі

Чиновниця натякнула, що її вигоранням нібито користуються близькі люди. Вона закликала до єдності.

Вигорання. Важко бачити це зараз, важко бачити, як цим користується не лише ворог, а й близькі тобі люди. Не дозволяйте використовувати це проти вас, не грайте за чужими правилами. Будьмо єдині та вірні насамперед собі, — написала в.о мера Ірпеня

Анжела Макеєва поскаржилася на вигорання

До публікації Макеєва додала своє фото — з сумним обличчям, але у недешевому одязі та прикрасах. На її руці — браслеті Cartier з 18-каратного рожевого золота за 9 400 доларів. Вдягнена чиновниця у брендовий жакет miss sixty.

Браслет Макеєвой коштує 9 400 доларів

Як українці відреагували на допис Макеєвої

Українці не дуже перейнялися "стражданнями" чиновниці у браслеті за майже 10 тисяч доларів. Хтось іронізує, хтось пише, що втомили не труднощі, а ті, хто на них наживається. Ось деякі з коментарів:

Шкода її, але не щиро

Такий дорогий аксесуар — і таке дешеве розуміння відповідальності.

Мені б такі проблеми, а то маючи браслет дорогущий, вигоріла бідненька. Ганьба i сором

Втомили не труднощі, втомили ті, хто наживається на них

Війна не привід набивати кишені. Але комусь, схоже, норм.

Анжела Макеєва — що про неї відомо

Депутатка від партії "Слуга народу" Анжела Макеєва була обрана секретарем Ірпінської міської ради у листопаді 2020 року. Вона є чемпіонкою Європи та світу з тхеквондо, головою Федерації єдиноборств ММА в Київській області.

Анжела Макеєва

З 2016 до 2019 року була директоркою ірпінського міського стадіону "Чемпіон". Влітку 2019-го балотувалася в народні депутати по 95-му одномандатному округу. Однак громадський рух "Чесно" припускав, що Макеєва була технічною кандидаткою, оскільки набрала 0,2% і активну кампанію не вела.

Під час місцевих виборів у жовтні 2020 року обрана депутатом Ірпінської міської ради від партії "Слуга народу". У 2025 році після того, як Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень мера Олександра Маркушина, Макеєва стала в.о. мера міста.

Як розповідав "Телеграф", нардепу від "Слуги народу" Андрію Клочку, який у 2024 році отримав підозру від НАБУ у незаконному збагаченні, виплатили сотні тисяч гривень за "невідгуляні" відпустки. Також народний обранець має пристойну зарплатню.