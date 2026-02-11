Скандальний комік Сабуров може сісти до в’язниці: до чого тут Україна

Коміку загрожує до 12 років ув’язнення в Казахстані

Відомий російський комік Нурлан Сабуров опинився в центрі скандалу, який може обернутися для нього реальним тюремним терміном у рідному Казахстані. Як виявилося, 11 лютого заступник генпрокурора країни Галимжан Койгельдієв підтвердив, що відомство вивчає інформацію про можливу причетність Сабурова до найманства (найомнічєство) (ст. 170 КК РК).

Якщо звинувачення буде доведено, скандальний комік може отримати реальний термін. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років ув’язнення.

Приводом для звинувачень коміка стало звернення активіста Марата Туримбетова. Він заявив, що у мережі є відео, які доводять, що Сабуров надавав матеріальну допомогу російським військовим. Зокрема, були опубліковані кадри, де артист звітує про передачу 10 мотоциклів "вагнерівцям".

Нурлан Сабуров. Фото: https://www.asiaplustj.info/

Варто зазначити, що проблеми у Нурлана Сабурова почалися з того, що у лютому 2026 року йому заборонили в’їзд до Росії з міркувань "безпеки та захисту цінностей". Після цього російські пропагандисти, намагаючись захистити коміка, публічно підтвердили його допомогу так званій "СВО". Однак у Казахстані така діяльність юридично дорівнює найманству.

Як пише видання "Вот Так", влада Казахстану жорстко присікає участь громадян у російсько-українській війні. Повідомляється, що за 2024-2025 роки в країні порушено вже понад 900 кримінальних справ, пов’язаних із участю у бойових діях та вербуванням.

