ТОП-10 цікавих фактів про лабрадорів, які ви могли не знати

Кількість людей, які шукають цуценят, зросла до рекордного рівня за останні кілька років, показують дані Kennel Club. І один собака, який часто з’являється у верхній частині списку побажань собак, – це лабрадор-ретрівер. Приміром, у Великій Британії лабрадори стали найпопулярнішою домашньою твариною у 2020 році, а це не жарти. До того ж лабрадори мають низку позитивних якостей, які роблять їх чудовими домашніми улюбленцями. "Телеграф" розповідає 10 веселих і цікавих фактів про цю породу.

1. Рекордсмен

Середній лабрадор ретривер живе 10-12 років, але деякі собаки живуть набагато довше. Найстарішим виявився пес на кличку Ад’ютант, який помер у Великобританії 14 серпня 1936 року у віці 27 років і 98 днів. Тільки чотири собаки жили довше.

2. Мегамозок

Лабрадори відрізняються високим інтелектом, і прикладом цієї риси є службовий собака на прізвисько Ендал, який прославився у Великобританії в 2000-х роках. Ендал зміг відповісти на понад 100 команд і міг виконати велику кількість завдань для свого власника, включаючи підбір предметів з полиць супермаркету, керування кнопками та перемикачами, завантаження та спорожнення пральної машини та зняття готівки з каси.

3. Перший лабрадор

Перший лабрадор-ретрівер народився у Великій Британії в 1830-х роках, коли водяні собаки Сент-Джона прибули до Британії на торгових кораблях, що слідували між Канадою та портом у гавані Пул. Кілька представників знаті, в тому числі граф Мальмсбері, герцог Букклеш і граф Хоум, розводили їх із мисливськими собаками, щоб створити нову породу.

4. Зірка з обкладинки

Першою собакою, яка з’явилася на обкладинці журналу Life, був чорний лабрадор під назвою "Blind of Arden" у 1938 році. Пес належав Авереллу Гарріману, який став 48-м губернатором Нью-Йорка, і був представлений у журналі після виграшу титулу "Ретривер номер 1 США" на американській виставці собак.

5.Пес-ув'язнений

Чорний лабрадор на прізвисько Пеп відсидів 10 років у в'язниці в американському штаті Пенсільванія за те, що вбив кота, який належав дружині губернатора Гіффорда Пінчота.

6. Шляхетне походження

Предками лабрадора-ретривера були нині вимерлі водяні собаки святого Іоанна. Це була поширена порода в районі Ньюфаундленду в Канаді, де рибалки використовували їх для вилучення мотузок, сіток і навіть риби з холодних вод Північної Атлантики. Це вміння все ще у сучасних лабрадорів — вони можуть годинами із задоволенням збирати палички, кинуті в море.

7. Плавець

Лабрадори-ретривери такі чудові плавці – у них перетинчасті лапи, які ідеально підходять для руху по воді. Вони також ідеальні в холодному кліматі, оскільки виконують роль снігоступів, не даючи собакам провалитися в сніг.

8. Можуть унюхати діабет

Лабрадори мають настільки чутливий нюх, що вони можуть помітити, коли рівень цукру в крові людини падає, тому можуть завчасно попередити про діабет. Першу собаку, яка це зробила, звали Армстронг, і її навчили відчувати запах хімічних змін, які відбуваються під час гіпоглікемії, у 2003 році.

9. Популярні серед зірок

Серед власників знаменитих лабрадорів – Дрю Беррімор, Білл Клінтон, Мері Кейт Олсен, Гвінет Пелтроу, Стів Мартін, Енн Хетевей і Халк Хоган.

10. Собаки-ветерани

Загалом п’ять лабрадорів-ретриверів отримали PDSA's Dickin Meda – найвищу нагороду, яку може отримати будь-яка тварина під час військового конфлікту, еквівалентну Хресту Вікторії. Нещодавно лабрадор на ім'я Саша був посмертно нагороджений медаллю в травні 2014 року за "видатну хоробрість і відданість обов’язку під час призначення у 2-й батальйон парашутно-десантного полку в Афганістані у 2008 році".

