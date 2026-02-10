Стара хвороба повернулась? На відео з Путіним помітили дивну деталь

Є ймовірність, що російський лідер намагається приховати тремор

Публічна поява російського лідера Володимира Путіна не обійшлась без дивини у його поведінці. Цього разу примітною стала звичка голови Кремля міцно хапатися за стіл. Особливо правою рукою.

Як видно на відео, яке публікують росЗМІ, Путін під час спілкування з віцепрем'єром Тетяною Голіковою, майже весь час міцно тримався правою рукою за стіл. Навіть під час жестикуляції лівою, він не відпускає край стола.

На перших кадрах може здатись нібито рука Путіна взагалі приклеєна до стола, але він трохи нею таки рухає у ході розмови. Однак все одно на відео можна побачити деяку скутість цих рухів, складається враження, що вони даються йому досить важко.

Володимир Путін. Фото: скриншот з відео

Володимир Путін

У 2022 лікар-невролог Олександра Щебет казала, що Путін часто обмежує рухи правою рукою та тримається нею за стіл чи крісло. Це може свідчити про намагання контролювати мимовільні рухи рукою, так звані гіперкінези або нав'язливі рухи.

"Я не думаю, що щодо Путіна йдеться про класичну хворобу Паркінсона. Тут, швидше за все, слід говорити про синдром паркінсонізму, або екстрапірамідний синдром. Тобто у нього є симптоми, подібні до тих, які з'являються при хворобі Паркінсона, але це не вона. Це щось вторинне, симптоми виникли на тлі іншого захворювання", — каже лікарка.

Зауважимо, що протягом останніх років таких курйозних випадків з Путіним стає дедалі більше. Адже тільки в грудні 2025 він настільки сильно закашлявся під час публічного заходу, що навіть маленький хлопчик побажав йому здоров'я.

Окрім того, у жовтні 2025 користувачі звернули увагу на дивну ходу Путіна.Тоді їм в очі кинулось те, що російський лідер майже не рухає правою рукою. Вона весь час буквально висіла біля тулуба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін зганьбився на переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.