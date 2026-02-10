На Олімпіаді дозволили російський прапор: для кого зробили виняток

МОК не дотримується своєї ж заборони

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив італійському сноубордисту Роланду Фішналлеру виступати на Олімпіаді в Італії у шоломі з російським триколором. Слід зазначити, що сам МОК заборонив російську атрибутику: обмеження поширюються на спортивні арени, медіацентр, а також на територію Олімпійського селища.

Що потрібно знати

Спортсмен носить шолом з російським прапором.

МОК не бачить у цьому проблеми, попри свою ж заборону

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

МОК відповів на запит Tribuna.com щодо Фішналлера. Спортсмен носить російську атрибутику через Олімпіаду в Сочі, де брав участь. Також на його шоломі зображено прапори інших країн, де він виступав на Іграх.

Щодо вашого питання про шолом спортсмена, повідомляємо, що на його шоломі зображені прапори країн, в яких він брав участь в Олімпійських іграх. МОК

На шоломі Роланда Фішналлера є російський прапор/Фото: sport.ua

Нагадаємо, за день до відкриття Ігор невідомий проніс російський триколор на хокейний матч жіночих збірних США та Чехії. Тільки після скарг чеської сторони прапор прибрали. Крім того, прапор РФ помітили на відкритті Олімпіади.

На Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.