Можна взяти два за ціною одного або зекономити 800 грн: на який популярний товар в "Сільпо" діє приємна знижка

У супермаркетах "Сільпо" з’явилася пропозиція, яка може зацікавити тих, хто звик заощаджувати на побутових витратах. Українцям вдасться зекономити аж 800 гривень на покупці.

Покупці можуть придбати таблетки для посудомийних машин Somat зі значною знижкою, як передає "Телеграф". Йдеться про велику упаковку, яка містить 115 таблеток і важить майже два кілограми.

До початку акції вартість товару становила 1599 гривень. Наразі упаковку продають за 799 гривень. Таким чином покупці можуть заощадити 800 гривень, що фактично становить половину від попередньої ціни товару.

Знижка триватиме до 28 лютого.

Знижена ціна на капсули для прання. Фото: "Сільпо"

Завдяки такій пропозиції покупці мають можливість придбати одразу дві упаковки за суму, яку раніше доводилося платити лише за одну. Велика кількість таблеток у пачці дозволяє використовувати їх тривалий час, тому така покупка може бути вигідною для сімей, які регулярно користуються посудомийними машинами.

