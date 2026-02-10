Один із синів завжди виділявся, але не кращим: що відомо про дітей Ющенка і де вони зараз (фото)

Дехто із дітей експрезидента входив до "золотої молоді"

Віктор Ющенко — третій президент України, один із символів Помаранчевої революції, а також батько п'яти дітей. Цього разу його родина опинилася у центрі скандалу через колишню невістку, яка нібито пов’язана з кримінальним авторитетом із Росії та має борг у 1,3 млрд рублів.

Що варто знати

Колишня невістка Віктора Ющенка, Єлизавета, фігурує у справі про стягнення боргу, що нібито пов’язаний із російським кримінальним авторитетом

Поки старший син експрезидента Андрій веде непублічне життя в Україні, його перша дружина з донькою залишаються в РФ, де купують елітну нерухомість та коштовності

Молодші діти Ющенка будують кар'єру та навчаються у престижних університетах США

Що трапилося із Єлизаветою Ющенко?

Колишня дружина Андрія Ющенка Єлизавета, за даними росмедіа та матеріалів суду, фігурує у гучній фінансовій справі в РФ. Кубанський підприємець вимагає від неї та її ексчоловіка Сергія Єфімцева повернення боргу, який з урахуванням відсотків сягнув близько 1,3 млрд рублів. Кошти, за версією позивача, позичали частинами у 2023 році й витрачали на нерухомість у Підмосков’ї, квартиру у Франції вартістю близько 7 млн євро, коштовності та елітні авто. Водночас росЗМІ стверджують, що Єфімцев насправді є Вахтангом Лаліашвілі ("Ваха Маленький") — особою з репутацією кримінального авторитета. Попри розлучення пари, суд визнав боргові зобов’язання спільними, що й стало підставою для претензій до Єлизавети.

Єлизавета, колишня невістка Ющенка. Фото instagram.com/liza_u

Що відомо про дітей Віктора Ющенка

Віталіна Ющенко — старша донька третього президента від першого шлюбу зі Світланою Колесник. Зараз їй 45 років і вона виховує трьох дітей — Домініку, Віктора та Андріану. У минулому вона була дизайнеркою та моделлю, заснувала власний бренд одягу. У "шапці" її профілю в Інстаграм зазначено, що вона волонтерка, амбасадорка культури і креаторка програми "Код нації".

Віктор Ющенко з донькою Віталіною. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Під час повномасштабного вторгнення її дім постраждав від ракетного обстрілу, але судячи з усього, вона продовжує жити в Україні. Неподалік будинку Віталіни у 2024 році впали уламки збитої ракети.

Віталіна Ющенко. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Від першого шлюбу у Віктора Ющенка народився ще один син — Андрій. Колись він входив до "золотої молоді" і через зухвалий спосіб життя і безкарність йому дали прізвисько — "син Бога". Він відомий світським життям — дорогі автомобілі, вечірки, гучні історії в медіа.

Андрій Ющенко і його перша дружина Єлизавета. Фото з відкритих джерел

Одружувався Андрій двічі — перший шлюб із Єлизаветою Єфросиніною завершився розлученням і приніс йому доньку Варвару, яка живе із матір'ю у Росії. Другий шлюб із Оленою Безуглою подарував синові Ющенка сина у 2022 році. Зараз він мешкає в Україні, але непублічний спосіб життя.

Віктор Ющенко, Андрій Ющенко, Олена Безугла. Фото: https://mama-choli.com.ua/

Софія-Вікторія Ющенко — донька Віктора Ющенка і Катерини Чумаченко. Вона народилася у 1999 році, зараз їй 27 років. Навчалася в Нью-Йоркському університеті та продовжила навчання у Стенфордському університеті. У шкільні роки Софія була капітанкою команди з баскетболу. Ющенко якось жартував, що дівчинка мала багато залицяльників і їх доводилося "гнати мітлою".

Віктор Ющенко із дружиною і п'ятьма дітьми. Фото: debaty.sumy

Зараз дівчина працює у компанії APCO, де консультує урядові та неурядові організації щодо ініціатив на підтримку України, а також запустила програму "Code for Ukraine" для навчання програмуванню підлітків, які постраждали від війни.

Христина Ющенко — ще одна донька Віктора Ющенка від другого шлюбу. Вона народилася у 2000 році. Про неї у мережі найменше інформації. Відомо, що у 2016 році дівчина обирала між сімома університетами, куди хоче вступити. Вона залишається найменш публічною серед дітей експрезидента.

Доньки Віктора Ющенка Софія-Вікторія, Христина і син Тарас. Фото з відкритих джерел

Віталіна та Христина Ющенко. Фото: Інстаграм

Наймолодший син Віктора Ющенка і Катерини Чумаченко — Тарас, він народився у 2004 році. Зараз він навчається в одному із найпрестижніших світових університетів Massachusetts Institute of Technology (США), вивчає інженерні та технічні напрямки — ракети, літаки й космічні технології. Нещодавно Тарас разом із батьками зустрівся із Михайлом Поплавським, який 10 лютого втратив посаду ректора Київського університету культури і мистецтв.

Віктор Ющенко із дружиною і сином Тарасом зустрілися із Поплавським. Фото: Фейсбук

