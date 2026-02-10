Там говорять молдавською і будують незвичайні колодязі: чим особливе село, в якому народилася Софія Ротару

Із цього села походять й інші талановиті люди

Софія Ротару – знаменита українська співачка, Народна артистка України, яка під час війни залишається у Києві. Співачка зробила чудову кар’єру, гастролювала по всьому Радянському союзу. А родом вона із невеликого села на Буковині, яке має свої особливості.

Що варто знати:

Маршинці – це мала батьківщина Софії Ротару та інших відомих артистів

Село славиться унікальною цегляною церквою та незвичайними колодязями-журавлями

Більшість жителів — етнічні молдавани, які зберегли традиції виноробства та рідну мову

"Телеграф" розповідає, що відомо про село Маршинці, де народилася та виросла Софія Ротару.

Софія Ротару. Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Маршинці — де це село?

Маршинці – невелике село у Новоселицькій міській громаді Чернівецького району Чернівецької області України. Воно розташоване на лівому березі річки Прут поряд із кордоном України з Румунією та Молдовою.

Село гарне забудоване та нагадує міський район, воно знаходиться за 30 кілометрів від Чернівців. Одразу за обласним центром у напрямку села розташовані молдавські поселення.

Батьківщина знаменитостей

Маршинці — не просто точка на карті України, а колискова буковинських талантів. Там народилися не тільки Софія Ротару та її сестра-співачка Ауріка Ротару, а також артистка Лілія Сандулеса та знаменитий виконавець на флейті та цимбалах Георгій Агратіна.

Софія та Ауріка Ротару. Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Історія та архітектура Маршинців

Вперше в офіційних документах цей населений пункт згадується у 1611 році. У селі є унікальний храм — Свято-Миколаївська церква — збудований із червоної цегли 1858 року на місці старої дерев’яної церкви.

Також Маршинці славляться своїми незвичайними колодязями-журавлями, які стоять тут чи не в кожному дворі та є своєрідною особливістю та витворами мистецтва населеного пункту.

Незвичайні колодязі у Маршинцях. Фото: https://ua.trip-impressions.com/

Варто зазначити, що основне населення Маршинців — це етнічні молдавани, тому в селі звучить молдавська мова, а традиції є сумішшю української та молдавської культур.

До речі, в селі розвинене виноробство, яким здавна займалися і брати Софії Ротару. Вони й досі підтримують сімейні традиції, керуючи невеликим винзаводом.

Центральна вулиця Маршинців. Фото: https://ua.trip-impressions.com/

