Потепління мчить в Україну? Яким регіонам пощастить у лютому з погодою

Подекуди прогнозують опади та ожеледицю

Україну очікує потепління після сильних аномальних морозів, які накривали регіони в першій декаді місяця. Вже з 11 лютого стовпчик термометра може показати подекуди "плюс".

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло, починаючи із західних та південних регіонів.

Однак в ніч на 11 лютого ще пройде в умовах 20-градусних морозів на Лівобережжі країни. При цьому потепління буде супроводжуватись значними опадами та нестійкою погодою.

Так, протягом другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. Місцями можлива короткочасна ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно з південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с. Сніговий покрив почне активно танути і протягом кількох днів повністю зійде у багатьох регіонах, за винятком північних, східних областей та Карпат.

"У наступні 10 днів прогнозується мінлива погода з великою кількістю опадів по всій країні, різким потеплінням та поривчастим вітром. Тільки після 16 лютого зима знову дасть про себе знати, але інтенсивність холодів вже буде значно слабкішою, ніж у попередні періоди похолодань", — каже синоптик.

Температура повітря у наступні дні розподілиться так:

11 лютого у північних та східних областях ще збережеться суха та морозна погода з нічною температурою в межах -20…-26 °С , денної -5…-10 °С. На решті території розпочнеться підвищення нічної температури до -5…-12 °С, денної до -4…+1 °С, на Закарпатті та крайньому півдні 0…+5 °С.

У наступні дні (12-15 лютого) по всій Україні нічна температура підвищиться до -4…+2 (на крайньому сході –5…-14 °С), вдень ​​коливатиметься в межах 0…+5 °С, у південній частині +6…+11 °С. Такий температурний режим протримається приблизно до 16 лютого.

На карті для наочності представлено поле аномалії температури повітря в Європі на 14 лютого, а також показано приблизну траєкторію переміщення повітряних мас:

Температура повітря в Європі 14 лютого

З 16 лютого відбудеться похолодання, яке триватиме до кінця другої декади. У цей період температура повітря вночі знизиться до -5…-15 °С, а вдень коливатиметься в межах -2…-8 °С.

Додамо, що за даними Ventusky, потепління почне накривати Україну з 11 лютого. Його пік припаде на середину другої декади місяця, проте вже з 16 лютого в деякі регіони прийдуть морози до -19 градусів.

Погода в Україні 11 лютого. Дані: Ventusky

Погода в Україні 16 лютого. Дані: Ventusky

