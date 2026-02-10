Одна з найрідкісніших професій України: хто такі трунарі та скільки вони заробляють

Одна домовина — до півтори години роботи

Одна з десяти найрідкісніших професій України — трунар. Трунарі — це майстри з виготовлення та оздоблення трун. Фахівців цієї професії небагато, вони працюють і в комунальній і в приватній сфері.

Часто їх записують як столярів, однак специфіка роботи інша. Один зі столярів в КП Луцька, що займається виготовленням трун зазначає, що сам не з лякливих і спокійно працює неподалік кладовища. На одну домовину витрачає від 50 хвилин до півтори години. Зазначимо, що в приватних компаніях трунарі можуть виконувати складні замовлення, оплата, відповідно, висока.

Виготовлення труни/ Фото: Суспільне Луцьк

Трунарі не тільки роблять саму домовину, а й оздоблюють її тканиною. В КП роблять найпростіші труни, з нелакованої деревини.

В кодифікаторі професій України трунарі мають номер 5143. Він також належить бальзамувальникам, доглядачам кладовищ та розпорядникам похоронів. Оскільки трунар професія рідкісна, то "Телеграф" покаже рівень зарплат загалом у професії на прикладі вакансії доглядача кладовища у відділ з благоустрою та озеленення державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Вакансія з суміжної сфери

З повною зайнятістю обіцяють зарплату 20-25 тисяч гривень. Вимоги — базова середня світа та підготовка на виробництві. досвід роботи мати не обов'язково, від метро в Києві забиратиме роботодавець.

Цікаво, що в Німеччині теж є упередження щодо професії трунаря, вона не дуже популярна. Проте зарплата в цій сфері чимала — трунар на початку кар'єри може отримувати від 3500 євро на місяць (близько 179 тисяч грн). При цьому мінімальна зарплата — 2 400 євро.

