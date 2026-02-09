Олімпіада-2026: розклад та результати українців 10 лютого (оновлюється)

На Іграх пройде 4-й змагальний день

У вівторок на Олімпійських іграх в Італії відбудеться четвертий ігровий день. Українці цього дня змагатимуться за медалі у біатлоні, лижних перегонах та санному спорті.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 3 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

У четвертий змагальний день українці боротимуться за медалі в біатлоні, лижних перегонах та санному спорті, також коротку програму покаже фігурист Кирило Марсак. Про це повідомляє "Телеграф". Медальні надії вболівальників пов’язані саме з індивідуальною гонкою у біатлоні, де точна стрільба має визначальне значення. А ось у санному та лижному спорті українці є аутсайдерами.

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 10 лютого (оновлюється)

09:00. Санний спорт. Двійки. Жінки. Тренувальні заїзди 5 та 6. Олександра Мох/Олена Стецьків.

10:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Кваліфікація. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дар’я Мигаль.

10:57. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Кваліфікація. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.

11:30. Шорт-трек. 500 м. Жінки, попередні забіги. Єлизавета Сидорко

12:08. Шорт-трек. 1000 м. Чоловіки, попередні забіги. Олег Гандей

12:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Чвертьфінали.

13:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Чвертьфінали.

13:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Півфінали.

13:57. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Півфінали.

14:09. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал.

14:21. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал.

14:30. 🥇Біатлон. Індивідуальні перегони (20 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.

14:30. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування (заїзд 3 та 4). Владислав Гераскевич посів 5 місце.

18:00. Санний спорт. Одинаки (заїзд 3). Юліанна Туницька, Олена Смага

19:30. Фігурне катання. Поодиноке катання, коротка програма. Кирило Марсак

19:41. 🥇Санний спорт. Одинак (заїзд 4). Юліанна Туницька, Олена Смага

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.