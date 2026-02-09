Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 10 лютого

На Іграх розіграють перші медалі у шорт-треку

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудеться четвертий змагальний день. Цього дня спортсмени змагатимуться за 9 комплектів нагород.

Що потрібно знати

У 4-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 9 комплектів нагород

10 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть фрістайлісти, а завершать — стрибуни з трампліна.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 10 лютого. Цього дня спортсмени змагатимуться за нагороди у гірськолижному спорті, фрістайлі, керлінгу, санному спорті, біатлоні, лижних перегонах, шорт-треку та стрибках з трампліна. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 10 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 10 лютого (оновлюється)

13:30. Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл

14:03. Шорт-трек. Змішана естафета

14:24. Лижні гонки. Жінки. Спринт (класичний стиль)

14:38. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт (класичний стиль)

14:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальні перегони (20 км)

15:00. Гірські лижі. Жінки. Комбінація (слалом)

15:05. Керлінг. Змішана пара. Матч за "бронзу"

19:05. Керлінг. Змішана пара. Фінал

19:34. Санний спорт. Жінки. Одинак

21:00. Стрибки з трампліну. Змішані команди.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.