Мер Харкова назвав людину, яка може закінчити війну в Україні

Головна мрія Терехова – покласти край війні

Мер Харкова Ігор Терехов вірить у те, що президент США Дональд Трамп допоможе закінчити війну в Україні. Однак він, як і раніше, скептично ставиться до того, що Путін серйозно налаштований на припинення війни.

Про це глава Харкова заявив в інтерв’ю New York Post. За його словами, пріоритетним завданням дня його зараз є припинення війни, якого, як він вважає, неможливо досягти без підтримки США.

"Перша мрія – покласти край війні. Інші мрії – щоб наші діти повернулися до наземних шкіл, а не до підземних. Ми мріємо про справжнє життя, повне щастя. Але без всебічної міжнародної підтримки, без допомоги Сполучених Штатів ці мрії не збудуться", – сказав Терехов.

Терехов каже, що президент Трамп заслуговує на похвалу за те, що допомагає покласти кінець війні. Однак він, як і раніше, скептично ставиться до того, що Путін серйозно налаштований на припинення війни.

"Ми впевнені, що завдяки президенту Трампу, завдяки зовнішній політиці президента Зеленського та завдяки невпинним зусиллям наших переговорних команд наші мрії збудуться", — каже мер Харкова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки будинків знищено у Харкові за час війни.