Виховує чотирьох дітей і торгує нерухомістю: чим займається красуня-дружина Олександра Усика

Дівчина не тільки займається дітьми, вона ще й успішна бізнес-леді

Катерина Усик — дружина українського чемпіона з боксу Олександра Усика. Вона народила йому чотирьох дітей, але займається не лише їх вихованням, а ще й сімейними активами та нерухомістю. Також Катя готується до захисту дисертації з філософії.

Що варто знати:

Катерина Усик успішно поєднує виховання чотирьох дітей із веденням бізнесу у сфері нерухомості

Вона керує сімейними активами та є одним із керівників благодійного фонду Usyk Foundation

Дружина чемпіона готується до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з юридичної психології

"Телеграф" розповідає, що відомо про діяльність Катерини Усик та її наукову діяльність.

Катерина Усик – чим вона займається?

Катерина Усик, яка до заміжжя носила прізвище Хмелевська, стала дружиною боксера у 2009 році. Пара знайома ще зі шкільної лави, їхні стосунки почалися з юних літ і переросли у міцну родину. Катя народила Олександру вже чотирьох дітей.

Олександр та Катерина Усик разом зі школи. Фото: відкриті джерела

Однак крім материнства та надійного тилу для чоловіка-чемпіона, жінка займається бізнесом та академічною діяльністю. Як пише Sport News 24, зараз Катерина працює над дисертацією на здобуття ступеня доктора філософії. Захист планується у Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю "Юридична психологія".

Олександр та Катерина Усик одружилися у 2009 році. Фото: відкриті джерела

Щодо бізнесу, то він пов’язаний з нерухомістю. Катерина володіє офіційною компанією, яка займається інвестиціями в нерухомість. Її бізнес-модель полягає у купівлі об’єктів, їх ремонті та подальшій здачі в оренду або продажу. Це не ріелторська агенція, а управління власними активами сім’ї.

Олександр та Катерина Усик. Фото: Getty Images

Крім того, Катя бере активну участь в управлінні сімейними інвестиціями, які включають сільське господарство та інші бізнес-проекти.

Також вона відома своєю благодійною діяльністю. Дружина Усика є одним із керівників благодійного фонду Usyk Foundation. Вона координує допомогу українським військовим, відвідує шпиталі, а також допомагає дитячим будинкам та переселенцям.

Олександр та Катерина Усик – одна з найкрасивіших пар серед знаменитостей. Фото: відкриті джерела

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Фреймут носить "таємний" годинник за більш ніж 100 тис грн. У чому його особливість.