Лютневі морози відступають: якою буде погода у Харкові до кінця місяця

Найнижчі "мінуси" передбачаються лише 10-12 лютого

У Харкові до кінця лютого погода буде більш-менш стабільно прохолодною, без різких температурних коливань. Місто переживатиме чергування морозів та відлиг, іноді йтимуть дощі.

Найхолоднішим періодом місяця стане початок другої декади, коли температура вночі може опуститись до -19 градусів. Прогнозом поділились у "Погода.Мета".

Що готує погода для Харкова у лютому

За даними, 10-11 лютого в місті утримуватиметься холодна погода. У вівторок температура становитиме близько -8 °C вдень, але вночі опустилась до -18 °C. Уже наступного дня морози посиляться — до -5 °C вдень і -19 °C вночі.

Погода у Харкові до кінця місяця. Фото: Погода.Мета

Із 13 лютого розпочнеться поступове потепління. Температура підніметься до +2 °C вдень, а нічні показники коливатимуться біля -1 °C. 14-15 лютого у Харкові прогнозують опади, можливий мокрий сніг і дощ, при температурі близько 0…+3°C вдень.

Ще 16 лютого повітря прогріється до +5 °C вдень, однак уже з 17-19 лютого температура знову знизиться. У цей період вдень прогнозують від -5 °C до -1 °C, вночі — до -7°C.

На початку третьої декади лютого погода знову стане теплішою. 20-21 лютого температура вдень підвищиться до +5 °C, однак нічні показники залишатимуться близько 0. Місцями передбачаються дощі. 22 лютого очікується нове похолодання — до -1 °C вдень та -5 °C вночі.

У період 23-28 лютого погода буде майже без змін. Денна температура коливатиметься від 0 °C до +3 °C, нічна — від 0 °C до -6 °C. Опади малоймовірні, переважатиме хмарність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Харків знову засипле снігом.