Сюди поміститься ціла гора: що відомо про найглибше море у світі

Ця унікальна водойма, обмежена замість материків лише ланцюгами вулканічних островів

Філіппінське море — гігантська акваторія в серці Тихого океану. Воно офіційно утримує титул найглибшого місця планети серед усіх морів.

"Телеграф" розповість, що про нього відомо: від рекордних відміток дна до відсутності звичних берегів.

Рекорди вертикального світу

Серцем цієї глибоководної пустелі є Філіппінський жолоб. Його максимальна глибина сягає 10 540 метрів. Щоб ви краще зрозуміли масштаб: якщо перевернути найвищу гору світу, Еверест, і занурити її у ці води, над вершиною все одно залишиться ще півтора кілометра океанічної товщі. Хоча поруч розташована славнозвісна Маріанська западина, саме Філіппінське море як цілісна акваторія не має рівних за своєю середньою та максимальною глибиною.

Філіппінське море - як виглядає

Архіпелаги замість берегів

Це море унікальне не лише своєю глибиною, а й відсутністю звичних нам материкових берегів. Його кордони — це "живий" ланцюг островів, що виникли внаслідок руху тектонічних плит:

Від Японії на півночі до Тайваню та Філіппін на заході.

Від загадкових островів Палау на півдні до Маріанської дуги на сході.

Філіппінське море на карті

Що приховує дно

На глибині понад 10 тисяч метрів панує вічна ніч і температура, близька до нуля. Дослідження за допомогою безпілотних апаратів показують, що навіть у таких екстремальних умовах існує життя. Океанографи називають цей регіон "вікном у надра Землі", адже саме тут земна кора є настільки тонкою, що дозволяє вивчати процеси, які формують вигляд нашої планети протягом мільйонів років.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про найбільше озеро світу.