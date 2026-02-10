Шанс на ЄС раніше повного вступу: Politico розкрив сценарій для України у 5 кроків

Три з п'яти пунктів стосуються усунення блокування з боку Угорщини та Віктора Орбана

ЄС розглядає ідею надати Україні часткове членство вже наступного року План передбачає місце за столом переговорів і політичною інтеграцією ще до завершення всіх реформ, щоб зміцнити європейський курс нашої країни.

Що потрібно знати:

Politico описало п’ять ключових кроків, серед яких підготовка переговорних кластерів

Рішення залежить від політичних чинників, зокрема виборів в Угорщині та можливої зовнішньої підтримки США

Спираючись на бесіди з п’ятьма дипломатами з різних країн, трьома представниками інституцій ЄС та двома українськими посадовцями, які говорили на умовах анонімності, видання Politico окреслило п’ять ключових кроків.

Крок 1. Підготувати Україну

ЄС планує надати Києву рекомендації щодо переговорних кластерів (3 з 6, про інші інформація вже надана). Це допоможе почати реформи ще до формального вступу. При цьому наголошується — жодного "послаблення у вимогах не буде". Україна звітує про готовність до змін.

Крок 2. Запровадити спрощене (часткове) членство

Одна з ідей, яка активно обговорюється в ЄС щодо України — "зворотне розширення". Йдеться про інший рівень членства, і не тільки для України — модель за якою певна країна спершу отримає політичну присутність і участь у процесах ЄС, а повні права — поступово, після завершення реформ. У ідеї є важлива умова — кінцева точка повноправне членство після виконання всіх вимог.

Крок 3. Усунути блокування з боку Орбана

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан рішуче проти членства України в ЄС та знаний союзник російського лідера Володимира Путіна в Європі. Проте в квітні на нього чекають вибори. Якщо він втратить владу, його наступник може мати іншу позицію щодо України і це усуне важливу перепону.

Крок 4. Задіяти вплив Трампа

Якщо Орбан залишиться при владі, президент США Дональд Трамп міг би вплинути на його позицію щодо євроінтеграції України в межах мирної угоди, вважають в ЄС.

Крок 5. Крайній варіант — позбавлення Угорщини права голосу

Якщо нічого не спрацює, ЄС може застосувати статтю 7 і тимчасово забрати в Будапешта право блокувати рішення, зокрема щодо розширення. "Стаття 7, яка застосовується, коли країна вважається такою, що ризикує порушити основні цінності блоку, є найсерйознішою політичною санкцією, яку може накласти ЄС, оскільки вона призупиняє права члена, зокрема щодо того, чи приймати нові країни до складу", — йдеться в тексті видання. Зазначається, що наразі ЄС не піде на такий крок, бо це зіграє на руку Орбану перед виборам, але це можливо в разі його переобрання.

