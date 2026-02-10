Рус

Харків зруйновано на чверть: Терехов назвав сумні цифри

Денис Подставной
Під час повномасштабного вторгнення Росія знищила у Харкові тисячі будинків. Наразі цілий обласний центр зруйновано майже на чверть.

Про це заявив голова Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю New York Post. Журналісти нагадали, що ще до квітня 2024 року, за словами президента України, Харків було зруйновано майже на чверть. При цьому обласний центр продовжують атакувати і сьогодні.

Обстріл Харкова
Обстріл Харкова 14.09.22. Фото — Ян Доброносов

"У Харкові з початку війни пошкоджено понад 48 багатоквартирних будинків. Крім того, зруйновано 3500 приватних будинків. Заяви, як і обіцянки, робляться, а потім забуваються. Насправді ж українські міста продовжують страждати від ударів по енергетичній інфраструктурі та мирному цивільному життю", — пояснив Терехов.

