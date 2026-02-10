Рус

Люті морози цієї зими - все. Коли у Києві буде найтепліший день найближчим часом (прогноз)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Потепління, Київ
Потепління, Київ. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Минула ніч стала найхолоднішою, далі таких морозів вже не буде

Ця зима стала важким випробуванням для українців — через екстремальні морози, які росіяни використали для ударів по енергетиці. Дуже важко було жителям Києва, які через ворожі обстріли лишилися без світла та опалення, але найсильніші морози — позаду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Минула ніч (на 10 лютого) була найхолоднішою, далі буде теплішати. Вона додала, що хвилі холоду ще будуть, але сильних морозів не прогнозується.

Найсильніші морози — позаду. Це була найхолодніша ніч … До сліз — пише синоптик

Діаграма погоди, Київ
Діаграма погоди, Київ

Коли почнеться потепління

Синоптик Віталій Постригань підтвердив, що пік аномального холоду вже пройдено для всієї України. За його прогнозом, попереду ще одна холодна ніч (13-18 градусів морозу).

Вже з середи, 11 лютого, почнеться потепління. Вдень у середу очікується від 4 морозу до 1 градусу тепла.

Вже цього тижня вдень по всій країні будуть "плюси"

Дуже відчутним потепління стане вже у четвер, 12 лютого. В нічні часи цього дня Укргідрометцентр прогнозує у Києві -1 -3 градуси, вдень повітря у столиці прогріється до 1-3 градусів із позначкою "плюс". "Плюсова" температура 12 лютого вдень спостерігатиметься по всій Україні. Найбільше потепліє на півдні, де прогнозується до 9 градусів тепла (у Криму +11).

Прогноз погоди 12 лютого
Прогноз погоди 12 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, погода у Києві буде на рівні попереднього дня. Мінімальна температура вночі — 1 градус морозу, а вдень повітря прогріється до +3, без опадів.

Прогноз погоди 13 лютого
Прогноз погоди 13 лютого

Вже наступного дня, 14 лютого, в Києві прогнозується дощ з мокрим снігом. Температура повітря — від 0 до +2.

Прогноз погоди 14 лютого
Прогноз погоди 14 лютого

За прогнозом сайту sinoptik.ua, найтеплішим днем у Києві у найближчій перспективі стане 13 лютого. Повітря прогріється до 4 градусів тепла.

Прогноз погоди у Києві 10-16 лютого, sinoptik.ua
Прогноз погоди у Києві 10-16 лютого, sinoptik.ua

Метеорологічний сервіс Ventusky на 13 лютого у Києві прогнозує +2 градуси. За його прогнозами, найтеплішим днем у Києві стане субота, 14 лютого, коли вдень повітря прогріється до +3.

Карта погоди Ventusky на 13 лютого
Карта погоди Ventusky на 13 лютого
Карта погоди Ventusky на 14 лютого
Карта погоди Ventusky на 14 лютого

Нагадаємо, відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що 12-15 лютого по всій Україні нічна температура підвищиться до -4…+2 (на крайньому сході –5…-14 °С), вдень ​​коливатиметься в межах 0…+5 °С, у південній частині +6…+11 °С. Такий температурний режим протримається приблизно до 16 лютого.

Теги:
#Київ #Погода #Прогноз #Мороз