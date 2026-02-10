Люті морози цієї зими - все. Коли у Києві буде найтепліший день найближчим часом (прогноз)

Минула ніч стала найхолоднішою, далі таких морозів вже не буде

Ця зима стала важким випробуванням для українців — через екстремальні морози, які росіяни використали для ударів по енергетиці. Дуже важко було жителям Києва, які через ворожі обстріли лишилися без світла та опалення, але найсильніші морози — позаду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Минула ніч (на 10 лютого) була найхолоднішою, далі буде теплішати. Вона додала, що хвилі холоду ще будуть, але сильних морозів не прогнозується.

Найсильніші морози — позаду. Це була найхолодніша ніч … До сліз — пише синоптик

Діаграма погоди, Київ

Коли почнеться потепління

Синоптик Віталій Постригань підтвердив, що пік аномального холоду вже пройдено для всієї України. За його прогнозом, попереду ще одна холодна ніч (13-18 градусів морозу).

Вже з середи, 11 лютого, почнеться потепління. Вдень у середу очікується від 4 морозу до 1 градусу тепла.

Вже цього тижня вдень по всій країні будуть "плюси"

Дуже відчутним потепління стане вже у четвер, 12 лютого. В нічні часи цього дня Укргідрометцентр прогнозує у Києві -1 -3 градуси, вдень повітря у столиці прогріється до 1-3 градусів із позначкою "плюс". "Плюсова" температура 12 лютого вдень спостерігатиметься по всій Україні. Найбільше потепліє на півдні, де прогнозується до 9 градусів тепла (у Криму +11).

Прогноз погоди 12 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, погода у Києві буде на рівні попереднього дня. Мінімальна температура вночі — 1 градус морозу, а вдень повітря прогріється до +3, без опадів.

Прогноз погоди 13 лютого

Вже наступного дня, 14 лютого, в Києві прогнозується дощ з мокрим снігом. Температура повітря — від 0 до +2.

Прогноз погоди 14 лютого

За прогнозом сайту sinoptik.ua, найтеплішим днем у Києві у найближчій перспективі стане 13 лютого. Повітря прогріється до 4 градусів тепла.

Прогноз погоди у Києві 10-16 лютого, sinoptik.ua

Метеорологічний сервіс Ventusky на 13 лютого у Києві прогнозує +2 градуси. За його прогнозами, найтеплішим днем у Києві стане субота, 14 лютого, коли вдень повітря прогріється до +3.

Карта погоди Ventusky на 13 лютого

Карта погоди Ventusky на 14 лютого

Нагадаємо, відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що 12-15 лютого по всій Україні нічна температура підвищиться до -4…+2 (на крайньому сході –5…-14 °С), вдень ​​коливатиметься в межах 0…+5 °С, у південній частині +6…+11 °С. Такий температурний режим протримається приблизно до 16 лютого.