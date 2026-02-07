Третій армійський корпус має свою Хорунжу школу. Для кого вона і чому там вчать

Люди тут дізнаються більше не тільки про лідерство та історію

Хорунжа школа Третього армійського корпусу не просто формує правильну систему цінностей військових, а дає важливі прикладні знання. Це в майбутньому унеможливлює такі явища як СЗЧ та створює вправних воїнів.

Про це Дмитро Кухарчук, позивний "Сліп", заступник командира Третього армійського корпусу, розповів на каналі OBOZ.UA. За його словами, серед дисциплін, які вивчають, історія, психологія, риторика та лідерство.

Що треба знати:

Хорунжа школа Третього армійського корпусу була відновлена у травні 2025

Люди, що вчаться в цій школі, чітко розуміють історію та її вплив на сучасність

Хорунжа школа формує майбутність лідерів, які проводять успішні операції

Кухарчук наголошує, що основна задача Хорунжої школи — це сформувати правильну систему цінностей у підрозділі. Тобто коли люди не просто розуміють чому вони на тій чи іншій позиції, а вони бачать більш глобальну картину фронту, війни тощо.

"Вони знають, що таке російсько-українська війна. Адже багато хто цього не розуміє. Люди приходять в армію, після життя у своїй мильній бульбашці. І вони навіть не знають, що Росія воювала ще до 2014 року, що ця війна зараз — не просто "какое-то недорозумение", — каже військовий.

За його словами, основний ухил школи — це історія, але не про дати та прізвища, а про причинно-наслідкові зв'язки. Історія з аналізом подій, які були раніше, які відбуваються зараз.

"Ми робимо упор на історію, щоб люди розуміли, який певний алгоритм дій стався, що зараз з цього повторюється. Ці знання потрібні, щоб далі таке не повторювалося, треба зробити якісь контрзаходи для того, щоби цей алгоритм не відбувся в чергове. Це дуже важливо", — наголошує "Сліп".

Він додає, що ще одна важлива дисципліна — лідерство. Але тут не про підпорядкування людей як власності, а про справжні лідерські якості, дії, знання та позиції. У Хорунжій школі люди отримують синтез знань, який прямими чином впливає на створення системи світоглядних цінностей і координат.

"Тут людині дають зрозуміти, коли вона рухалася не в тому напрямку, насправді є інший шлях. І ми по цьому шляху ідемо і ми разом можемо. Багато хто вже зневірився, багато хто думає, що ми програли. Хоча насправді є прогалини, але противник несе набагато більші втрати", — пояснює Кухарчук.

Резюмуючи, військовий наголосив, що так правильно сформовані цінності унеможливлюють надалі таке явище як СЗЧ. Бо людина знає для чого вона на війні, яка її задача, вона аналізує події та може прорахувати наступні кроки.

Для довідки

Хорунжа школа — волонтерський освітній проєкт, спрямований на національно-патріотичне виховання та додаткову підготовку військових по роботі з особовим складом. Вперше вона була сформована у 2017 році, а вже у 2025 її відновив Третій армійський корпус. Сучасна Хорунжа школа "Трійці" продовжує традицію Хорунжої школи імені Миколи Сціборського.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вдалось 3-му армійському корпусу знизити втрати втричі.