Прагнули ностальгії, але... "Укрпошта" розізлила українців рекламою до Дня закоханих, подробиці скандалу

"Укрпошта" потрапила у скандал через рекламну кампанію до Дня святого Валентина. Національний поштовий оператор викликав обурення спільним фотопроєктом із брендом одягу Rikky Hype, який спеціалізується на епатажних зйомках.

В новому фотопроєкті використали образ "сексуалізованої школярки". Після хвилі обурення фото видалили зі сторінок "Укрпошти". З'явилися й виправдання, але вони пролунали трохи дивно.

На одному з фото — дівчина в образі школярки перед шкільною дошкою. На моделі дуже коротка спідниця, підбори, погляд через плече. Українці сприйняли рекламу як сексуалізацію дітей.

Нова рекламна компанія "Укрпошти" обурила українців

Що сказали в "Укрпошті"

Після видалення фото на сторінках "Укрпошти" з'явилися роз'яснення, що оператор шкодує що фотосет партнерів викликав у багатьох обурення. Зазначається, що задум фотосесії апелював до 2000 років з їхнім підлітковим бунтом, мініспідницями та вузькими джинсами.

Проте ми не врахували, як у нинішньому контексті це може виглядати — особливо в умовах чутливості до теми сексуалізації дітей, — йдеться у повідомленні

Що сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський

Глава "Укрпошти" написав довгий пост з поясненнями. Він заявив, що не бачив світлини, які компанія одягу підготувала для спільного проєкту. Втім, додав Смілянський, "я не бачу в тих фото проблеми, але якщо певна частина суспільства її вбачає, то ми беремо паузу, щоб ухвалити остаточне рішення".

Я не сприймаю лицемірства. Коли в соцмережах люди, які не стримують себе у використанні ненормативної лексики, раптом стають прообразом цнотливості на рівні Матері Терези (хоча й до неї вже є питання), – це не турбота про школярів, а намагання проїхатись на хайпі. Звісно, ніхто не дивиться **рно і точно ніхто не переглядає кліпи Britney Spears — Hit Me Baby One More Time — написав Смілянський

Що сказали у бренді одягу

У компанії заявили, що під час створення фото надихалися власним підлітковим досвідом. Там навіть додали шкільні фото членів своєї команди — дівчата на них у коротких спідницях.

Наше ставлення не змінилося: одяг не може бути причиною агресії чи виправданням для неї. Дуже страшно, що коротка спідниця стала поштовхом для таких думок. Аби зупинити їх потік — ми майже одразу видалили фото, що стали предметом обговорення, — йдеться у повідомленні

Як українці сприйняли рекламну компанію "Укрпошти" зі школярками

Більшість українців дуже негативно відреагували на ці знімки, побачивши в них сексуалізацію дітей. Втім дехто не побачив у фото нічого кримінального.

Укрпошта взялась сексуалізувати школярок. Враження таке, що лаври Епштейна не дають комусь спокійно жити, — пишуть в мережі

Приберіть це. Сексуалізація дітей — це дно

Та здається, це ви їх сексуалізували. На фото — дівчина в міні. Вона одягнена, з нею все ок. Ніякого натяку особисто я не бачу. Звичайна дитина

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн — американський бізнесмен, який, за даними поліції створив мережу для вербування й експлуатації десятків, а можливо, і сотень неповнолітніх дівчат. "Списки Епштейна" – це сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх. В них фігурують чимало відомих людей, зокрема й президент США Дональд Трамп.

