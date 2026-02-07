Рус

Прагнули ностальгії, але... "Укрпошта" розізлила українців рекламою до Дня закоханих, подробиці скандалу

Олена Руденко
Укрпошта, скандальна реклама Новина оновлена 07 лютого 2026, 14:00
Укрпошта, скандальна реклама. Фото Колаж "Телеграф"

Інцидент бурхливо обговорюють у мережі

"Укрпошта" потрапила у скандал через рекламну кампанію до Дня святого Валентина. Національний поштовий оператор викликав обурення спільним фотопроєктом із брендом одягу Rikky Hype, який спеціалізується на епатажних зйомках.

В новому фотопроєкті використали образ "сексуалізованої школярки". Після хвилі обурення фото видалили зі сторінок "Укрпошти". З'явилися й виправдання, але вони пролунали трохи дивно.

На одному з фото — дівчина в образі школярки перед шкільною дошкою. На моделі дуже коротка спідниця, підбори, погляд через плече. Українці сприйняли рекламу як сексуалізацію дітей.

Нова рекламна компанія Укрпошти обурила українців
Нова рекламна компанія "Укрпошти" обурила українців

Що сказали в "Укрпошті"

Після видалення фото на сторінках "Укрпошти" з'явилися роз'яснення, що оператор шкодує що фотосет партнерів викликав у багатьох обурення. Зазначається, що задум фотосесії апелював до 2000 років з їхнім підлітковим бунтом, мініспідницями та вузькими джинсами.

Проте ми не врахували, як у нинішньому контексті це може виглядати — особливо в умовах чутливості до теми сексуалізації дітей, — йдеться у повідомленні

Що сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський

Глава "Укрпошти" написав довгий пост з поясненнями. Він заявив, що не бачив світлини, які компанія одягу підготувала для спільного проєкту. Втім, додав Смілянський, "я не бачу в тих фото проблеми, але якщо певна частина суспільства її вбачає, то ми беремо паузу, щоб ухвалити остаточне рішення".

Я не сприймаю лицемірства. Коли в соцмережах люди, які не стримують себе у використанні ненормативної лексики, раптом стають прообразом цнотливості на рівні Матері Терези (хоча й до неї вже є питання), – це не турбота про школярів, а намагання проїхатись на хайпі. Звісно, ніхто не дивиться **рно і точно ніхто не переглядає кліпи Britney Spears — Hit Me Baby One More Time — написав Смілянський

Що сказали у бренді одягу

У компанії заявили, що під час створення фото надихалися власним підлітковим досвідом. Там навіть додали шкільні фото членів своєї команди — дівчата на них у коротких спідницях.

Наше ставлення не змінилося: одяг не може бути причиною агресії чи виправданням для неї. Дуже страшно, що коротка спідниця стала поштовхом для таких думок. Аби зупинити їх потік — ми майже одразу видалили фото, що стали предметом обговорення, — йдеться у повідомленні

Як українці сприйняли рекламну компанію "Укрпошти" зі школярками

Більшість українців дуже негативно відреагували на ці знімки, побачивши в них сексуалізацію дітей. Втім дехто не побачив у фото нічого кримінального.

  • Укрпошта взялась сексуалізувати школярок. Враження таке, що лаври Епштейна не дають комусь спокійно жити, — пишуть в мережі
  • Приберіть це. Сексуалізація дітей — це дно
  • Та здається, це ви їх сексуалізували. На фото — дівчина в міні. Вона одягнена, з нею все ок. Ніякого натяку особисто я не бачу. Звичайна дитина

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн — американський бізнесмен, який, за даними поліції створив мережу для вербування й експлуатації десятків, а можливо, і сотень неповнолітніх дівчат. "Списки Епштейна" – це сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх. В них фігурують чимало відомих людей, зокрема й президент США Дональд Трамп.

Як розповідав "Телеграф", днями гендиректор "Укрпошти" назвав українку "повією". Що його розізлило.

