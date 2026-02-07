До майже 45% на найпопулярнішу бакалію в "АТБ": чим варто поповнити свої запаси

Серед продуктів зі "жовтими" цінниками можна знайти сухі сніданки та паштет

До 10 лютого у мережі супермаркетів "АТБ" діють приємні знижки на популярні продукти з бакалії. Під найбільшу акцію потрапило 12 товарів, серед яких майонези, кетчупи, сухі сніданки, паштети та каші.

Це чудова нагода поповнити домашній запас улюблених продуктів зі значною економією. Детальніше написав "Телеграф".

Серед вигідних пропозицій:

Асорті 580 мл Lorado з маринованих китайських грибів – 79,90 грн (-44%);

– 79,90 грн (-44%); Сухі сніданки АХА Musli фруктові з медом, 330 г – 50,90 грн (-40%);

– 50,90 грн (-40%); Сухі сніданки АХА Musli шоколадні з медом, 330 г – 50,90 грн (-40%);

– 50,90 грн (-40%); Майонез 340 г "Королівський Смак" 67% – 31,90 грн (-33%);

– 31,90 грн (-33%); Кетчуп 400 г "Королівський смак" До шашлику – 30,50 грн (-33%);

– 30,50 грн (-33%); Майонез 300 г Своя Лінія Європейський 72% – 34,90 грн (-33%);

– 34,90 грн (-33%); Паштет 85 г hapay! Печінковий Ламістер – 13,40 грн (-32%);

– 13,40 грн (-32%); Майонез 160 г Своя Лінія Для дітей 67% – 26,90 грн (-30%);

– 26,90 грн (-30%); Каша 340 г Розумний вибір гречана зі свининою – 41,90 грн (-30%);

– 41,90 грн (-30%); Майонез 300 г Своя Лінія 50% Смачний – 29,70 грн (-30%);

– 29,70 грн (-30%); Майонез 300 г Своя Лінія Провансаль 67% – 33,30 грн (-30%);

– 33,30 грн (-30%); Майонезний соус 300 г Своя Лінія Легкий 28% – 21,90 грн (-30%).

