До майже 45% на найпопулярнішу бакалію в "АТБ": чим варто поповнити свої запаси
Серед продуктів зі "жовтими" цінниками можна знайти сухі сніданки та паштет
До 10 лютого у мережі супермаркетів "АТБ" діють приємні знижки на популярні продукти з бакалії. Під найбільшу акцію потрапило 12 товарів, серед яких майонези, кетчупи, сухі сніданки, паштети та каші.
Це чудова нагода поповнити домашній запас улюблених продуктів зі значною економією. Детальніше написав "Телеграф".
Серед вигідних пропозицій:
- Асорті 580 мл Lorado з маринованих китайських грибів – 79,90 грн (-44%);
- Сухі сніданки АХА Musli фруктові з медом, 330 г – 50,90 грн (-40%);
- Сухі сніданки АХА Musli шоколадні з медом, 330 г – 50,90 грн (-40%);
- Майонез 340 г "Королівський Смак" 67% – 31,90 грн (-33%);
- Кетчуп 400 г "Королівський смак" До шашлику – 30,50 грн (-33%);
- Майонез 300 г Своя Лінія Європейський 72% – 34,90 грн (-33%);
- Паштет 85 г hapay! Печінковий Ламістер – 13,40 грн (-32%);
- Майонез 160 г Своя Лінія Для дітей 67% – 26,90 грн (-30%);
- Каша 340 г Розумний вибір гречана зі свининою – 41,90 грн (-30%);
- Майонез 300 г Своя Лінія 50% Смачний – 29,70 грн (-30%);
- Майонез 300 г Своя Лінія Провансаль 67% – 33,30 грн (-30%);
- Майонезний соус 300 г Своя Лінія Легкий 28% – 21,90 грн (-30%).
