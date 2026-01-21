Футбольний матч спричинив міжнародний скандал
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кубок африканських націй завершився не за планом Марокко
Те, що відбулося у фіналі Кубка Африки-2025 (КАН-2025), не дає спокою багатьом марокканцям. В уряді країни звучать заклики про суд над арбітром фінальної гри Жан-Жаком Нгамбо Ндалою із ДР Конго.
Що потрібно знати
- КАН-2025 проходив у Марокко
- У фіналі збірна Марокко зі скандалом програла Сенегалу
- У парламенті Марокко звинуватили Сенегал у "використанні магії"
Марокканський депутат Мохамед Сіму з трибуни парламенту вимагає судити головного рефері фіналу КАН-2025. Також депутат підозрює Сенегал у "використанні магії". Мохамед закликав Конфедерацію африканського футболу (CAF) та Міжнародну федерацію футболу (FIFA) провести ретельне розслідування.
Його слід судити. Вони пішли, повернулися і щось сталося. Чи це була магія? Чи сталося якесь лихо? Тільки Бог знає.
Нагадаємо, у фіналі КАН-2025 Сенегал обіграв Марокко в овертаймах із рахунком 1:0. У другому таймі стався скандальний момент. Арбітр призначив спірний пенальті у ворота Сенегалу, і Леви Теранги пішли з поля. Згодом сенегальці повернулися, а марокканець Браїм Діас не реалізував 11-метровий. У Марокко вважають, що арбітр матчу мав присудити Сенегалу технічну поразку після самовільного виходу команди з поля.
Раніше журналіст та блогер Ігор Бурбас заявив, що керівництво "Динамо" нібито погрожувало півзахиснику збірної України Віктору Циганкову. Це сталося перед переходом хавбека до іспанської "Жирони".