Футбольний матч спричинив міжнародний скандал

Кубок африканських націй завершився не за планом Марокко

Те, що відбулося у фіналі Кубка Африки-2025 (КАН-2025), не дає спокою багатьом марокканцям. В уряді країни звучать заклики про суд над арбітром фінальної гри Жан-Жаком Нгамбо Ндалою із ДР Конго.

Що потрібно знати

КАН-2025 проходив у Марокко

У фіналі збірна Марокко зі скандалом програла Сенегалу

У парламенті Марокко звинуватили Сенегал у "використанні магії"

Марокканський депутат Мохамед Сіму з трибуни парламенту вимагає судити головного рефері фіналу КАН-2025. Також депутат підозрює Сенегал у "використанні магії". Мохамед закликав Конфедерацію африканського футболу (CAF) та Міжнародну федерацію футболу (FIFA) провести ретельне розслідування.

Його слід судити. Вони пішли, повернулися і щось сталося. Чи це була магія? Чи сталося якесь лихо? Тільки Бог знає. Мохамед Сіму

Нагадаємо, у фіналі КАН-2025 Сенегал обіграв Марокко в овертаймах із рахунком 1:0. У другому таймі стався скандальний момент. Арбітр призначив спірний пенальті у ворота Сенегалу, і Леви Теранги пішли з поля. Згодом сенегальці повернулися, а марокканець Браїм Діас не реалізував 11-метровий. У Марокко вважають, що арбітр матчу мав присудити Сенегалу технічну поразку після самовільного виходу команди з поля.

Відеоогляд матчу Сенегал — Марокко

